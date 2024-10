Napoli-Lecce, clamorosa iniziativa dei tifosi azzurri: succederà oggi al Maradona!

Manca sempre meno alla sfida tra Napoli e Lecce che andrà in scena oggi al Maradona. Di seguito le ultime sull’iniziativa dei tifosi azzurri.

Il Napoli è pronto a tornare in campo dopo la vittoria contro l’Empoli. Da oggi, partirà un vero e proprio tour de force per i ragazzi di Conte che sfideranno avversarie molto blasonate. Intanto, però, c’è da mettere a segno l’ennesima vittoria contro il Lecce dinanzi ai propri tifosi.

Gli ospiti vivono un momento molto difficile, ma sono a caccia di punti importanti per allontanarsi dalle zone “calde” della classifica. Gli azzurri non sono affatto d’accordo con tale obiettivo, motivo per il quale proveranno a bloccare sul nascere la reazione degli uomini di Gotti. A giocare a favore dei partenopei sarà anche il pubblico, con quest’ultimo che ancora una volta ha dato una dimostrazione d’amore al tecnico e ai suoi ragazzi.

Napoli-Lecce, previsto l’ennesimo sold out stagione: il dato

Oggi alle ore 15:00 si aprirà il grande sabato di Serie A. Le prime due squadre a scendere in campo saranno Napoli e Lecce che si sfideranno allo stadio Diego Armando Maradona. Come riportato da “La Repubblica” l’impianto di Fuorigrotta è sold out per il match, con i sostenitori azzurri che saranno circa 50mila.

Si tratta di numeri molto importanti, i quali son stati resi possibili da Antonio Conte e non solo. L’allenatore italiano è già riuscito in un obiettivo cruciale: riportare entusiasmo alla Corte del Vesuvio. I tifosi sono felici dell’andamento della squadra, motivo per il quale proveranno a sostenere sempre i propri beniamini.