“Escluso dall’undici titolare”, la decisione sull’azzurro è chiara: svelato il motivo

Oggi il Napoli scenderà in campo per la sfida valevole per la nona giornata di Serie A. Antonio Conte modificherà la formazione iniziale.

La nona giornata di Serie A è iniziata ieri, ma oggi toccherà alla capolista scendere in campo. Infatti, alle ore 15:00 è in programma la sfida tra Napoli e Lecce che si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri proveranno ad allungare in vetta alla classifica, ancor più visto il Derby d’Italia tra Inter e Juventus in programma domani. Quindi, la partita contro i pugliesi si presente come una ghiotta occasione per blindare ancor più la vetta. Al tempo stesso, però, i partenopei si trovano dinanzi un calendario molto fitto che vedrà impegni faticosi nelle prossime settimane, su tutti la trasferta a Milano in programma martedì.

La settimana prossima, ci sarà il turno infrasettimanale che aprirà il tour de force del Napoli. A tal proposito, Antonio Conte avrebbe pensato di dar vita ad un piccolo turnover in modo tale da permettere un po’ di riposo ai “titolari inamovibili”. Tra questi, c’è anche Khvicha Kvaratskhelia, ormai uno dei nomi più chiacchierati in casa Napoli. Il georgiano è infatti alle prese con prestazioni opache e un rinnovo che non decolla. Non a caso, il tecnico partenopeo avrebbe scelto di mandare in panchina l’esterno.

Kvara escluso dall’undici titolare: cosa c’è dietro la scelta di Conte

Khvicha Kvaratskhelia non farà parte della formazione titolare del Napoli per il match contro il Lecce. L’esterno georgiano non partita dal primo minuto per scelta tecnica. Come riportato da “Il Mattino” Antonio Conte ha scelto di schierare un attacco del tutto inedito, dove non c’è spazio per l’esterno. Quest’ultimo, vive un momento “difficile” a causa di prestazioni non sempre esaltanti e ancor più per un rinnovo che fatica decollare. La scelta dell’allenatore però non è assolutamente legata al prolungamento contrattuale, quindi il motivo è prettamente legato al rendimento.

Nell’ultima conferenza stampa, Antonio Conte ha sottolineate che la rivalità interna faccia molto bene alla squadra. Infatti, l’obiettivo del tecnico è quello di far capire che il posto in squadra va conquistato a suon di ottime prestazioni. Qualora così non dovesse essere, il giocatore siederebbe semplicemente in panchina. Si tratta di un’idea molto importante dell’allenatore, il quale prova a rendere tutti “prime scelte” in modo tale da avere una squadra ancor più completa. Quindi, nella giornata odierna, sarà anche molto curioso capire cosa potrà dare Kvaratskhelia da subentrato.