“È a forte rischio per il Milan…”, l’azzurro tiene il Napoli col fiato sospeso: le condizioni

Sono giorni molto concitati in casa Napoli. Il club azzurro starebbe monitorando con grandissima attenzione le condizioni di un noto calciatore.

La stagione del Napoli prosegue alla grande. La vittoria contro l’Empoli ha permesso agli azzurri di restare in testa alla classifica, ma ovviamente il campionato è ancora molto lungo. Infatti, serviranno altre prestazioni del genere per continuare a guidare l’intera Serie A. Al momento, alle spalle ci sono Inter e Juventus che restano le principali candidate per la vittoria finale. Naturalmente, Antonio Conte non è interessato alle cosiddette griglie ma bensì al miglioramento dei suoi uomini. Quest’ultimi, stanno rendendo al meglio nelle prime giornate e non hanno alcune intenzione di fermarsi.

Infatti, il tecnico azzurro ha avviato un processo importante per i suoi ragazzi. Tra questi, era presente anche Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco, però, è stato costretto a fermare il proprio percorso di crescita a causa di un infortunio rimediato in Nazionale. L’ex Celta Vigo ha accusato un problema muscolare durante l’ultima sosta che l’ha costretto a fermarsi. Il giocatore ha già saltato la trasferta a Empoli, ma le sue reali condizioni sarebbero ancora in bilico.

Lobotka, l’infortunio non è ancora smaltito: il Milan è davvero a rischio!

Stanislav Lobotka potrebbe saltare una delle partite più importanti della stagione. Il centrocampista del Napoli è fermo ai box a causa di un infortunio muscolare che gli ha fatto perdere la sfida contro l’Empoli e di conseguenza gli impedirà di scendere in campo oggi contro il Lecce. La preoccupazione in casa Napoli non è moltissima, ancor più dopo aver capito l’entità del problema. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” la speranza del club e del tecnico è quella di avere il giocatore a disposizione per la trasferta di Milano in programma martedì. In realtà, però, tale idea sembrerebbe molto complicata.

Al momento, il giocatore ha avviato il percorso riabilitativo ma non sarebbe ancora pronto a scendere in campo. Quindi, è possibile intuire che il problema alla coscia sinistra non è ancora svanito del tutto. Antonio Conte lo sa, motivo per il quale non correrà rischi in ottica di un calendario ricco di impegni. Lo staff medico proseguirà l’iter riabilitativo e permetterà allo slovacco di scendere in campo solo ed esclusivamente quando l’infortunio sarà superato.

Al momento, la posizione in mediana è occupata da Billy Gilmour. Quest’ultimo, non ha brillato a Empoli ma nutre della piena fiducia di Antonio Conte. Infatti, l’ex Brighton è stato una richiesta precisa del tecnico durante il mercato estivo.