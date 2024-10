ULTIM’ORA Serie A, in arrivo il colpo di scena: la decisione riguarda anche il Napoli

Ore caldissime per la Serie A: nelle prossime ore dovrebbe arrivare il colpo di scena che sembra ormai nell’aria. La decisione riguarda anche la SSC Napoli.

A Napoli si attende con ansia il ritorno in campo degli azzurri, che saranno impegnati nel pomeriggio di sabato allo stadio Diego Armando Maradona contro il Lecce. Una sfida, quella contro i salentini, importante per Antonio Conte, che ha la possibilità di blindare ulteriormente il primo posto in classifica in solitaria, in una sfida che ha un grande significato emotivo date le origini dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale.

Il tutto, con un occhio dedito al prossimo ciclo di big match, che si inaugurerà con l’incrocio allo stadio San Siro contro il Milan di Paulo Fonseca. I rossoneri sono in attesa di capire se la prossima partita di campionato contro il Bologna si giocherà: nelle scorse ore è arrivato l’alt da parte del comune di Bologna a causa dell’emergenza maltempo, anche se in queste ore si sta cercando la soluzione per giocare comunque la sfida. Una decisione che il Napoli guarda da indiretto interessato, visto che, nel caso in cui dovesse giocarsi, Theo Hernandez e Tijjani Reijnders sconterebbero la squalifica contro il Bologna, rendendosi disponibile nella sfida di martedì contro i partenopei.

Si giocherà regolarmente la partita tra il Bologna e il Milan? In queste ore si sta dibattendo circa la possibilità di disputare comunque l’incontro, malgrado lo stop da parte del comune bolognese a causa del maltempo.

Di seguito, l’ultim’ora lanciata da La Gazzetta dello Sport a tal proposito, che si sbilancia circa la disputa del match:

“In queste ore è in corso il dialogo tra il sindaco di Bologna Matteo Lepore e il prefetto Attilio Visconti e da loro arriverà una prima decisione. Ci sono tre possibilità. Possono decidere che Bologna non può ospitare la partita… e allora scatterebbe il piano B, con la partita “trasferita” a Como. Possono dare il via libera per il match a porte chiuse, e in quel caso Bologna-Milan si giocherebbe al Dall’Ara senza spettatori. Oppure, con marcia indietro ora improbabile, il sindaco potrebbe accettare di giocare al Dall’Ara a porte aperte: un’ipotesi che sembra al momento decisamente da escludere. Nota a margine: se si giocasse a Como, la partita sarebbe senza spettatori. Troppo ristretti i tempi per la messa in vendita dei biglietti.

La Lega attende e l’appuntamento chiave, in questo caso, è l’assemblea, prevista per le 11.30. Era in programma per altri motivi ma ovviamente si occuperà anche di Bologna-Milan. La situazione quindi è in evoluzione ma la Lega Serie A finora è stata molto decisa nella sua linea di far disputare la partita per evitare complessi incastri di calendario e rinvii che sposterebbero il match al 2025″.