Ora l’Olimpia Milano per Napoli Basket, Milicic scuote i suoi: “Giochiamo con orgoglio”

Napoli Basket cerca la prima vittoria e il colpaccio contro l’Olimpia Milano: le parole di coach Igor Milicic

Sembra una montagna da scalare, ma il calendario del Napoli Basket mette di fronte nel momento più difficile proprio i Campioni d’Italia dell’Olimpia Milano. La squadra di coach Messina è appena stata sconfitta in Eurolega, dove ha collezionato 1 vittoria e quattro sconfitte. In campionato, invece, la sinfonia è diversa (3 v, 1 s).

Alla vigilia del match in trasferta, coach Milicic presenta la sfida tra Olimpia Milano e Napoli Basket ai canali ufficiale del club: “Abbiamo di fronte un ostacolo molto grande da affrontare. Abbiamo lavorato per creare le condizioni di migliorare sia in campo che fuori dal campo. Attraversiamo uno dei momenti più difficili e duri, ma questo deve essere per noi l’occasione di crescere come squadra”. Gli azzurri cercano la prima vittoria stagionale, ma contro l’Olimpia sembra quasi proibitivo per via del gap tra i due roster.

Il tecnico croato però chiede una cosa ai ragazzi: “Noi dobbiamo portare all’interno di questa partita tutto il nostro orgoglio nei duelli individuali e metterci nelle condizioni di cambiare la situazione nella quale ci troviamo adesso. Senza dubbio l’energia ed il desiderio mostrati nell’ultimo periodo di allenamento è stata molto buona. Adesso dovremo trovare il modo di trasformare ed applicare tutto questo in una partita”.