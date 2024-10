“Novità per Kvara?”, ADL messo alle strette: come ha risposto il patron – VIDEO

In casa Napoli è grande fermento per il futuro di Kvara, argomento delle domande poste al presidente azzurro Aurelio De Laurentiis all’arrivo in Lega.

Quale sarà il futuro di Khvicha Kvaratshelia? Sono giorni e settimane molto calde per il fuoriclasse georgiano, per cui è in ballo la trattativa per il rinnovo di contratto con la SSC Napoli che stenta a decollare. Sembra ormai essere vicini alla svolta, in un senso o nell’altro, con la consapevolezza che i prossimi contatti tra le parti in causa – dirigenza ed entourage, capitanato da Mamuka Jugeli – possano essere quelli decisivi.

Da giorni si parla ormai dell’incontro ormai prossimo per cercare di trovare una quadra della situazione, che resta ancora bloccata e, al momento, evidentemente lontana dalla fumata bianca. A parlarne nei giorni scorsi è stato anche il presidente Aurelio De Laurentiis, lanciando un messaggio forte e chiaro al georgiano e all’intero ambiente.

Lo stesso patron partenopeo è stato intercettato a Milano, località in cui è arrivato in tarda mattinata per l’assemblea della Lega di Serie A. I giornalisti presenti hanno cercato di strappare qualche dichiarazione al numero uno dei partenopei che non si è sbottonato, lasciandosi a un vago “Che novità ci devono essere…”.

Notizie Napoli calcio, De Laurentiis vago su Kvara: avete visto?

I tifosi attendono novità sul fronte rinnovo per quanto riguarda il contratto in essere tra la SSC Napoli e Khvicha Kvaratskhelia, per cui urge un prolungamento e un adeguamento per scacciare via le sirene di mercato.

Il patron del club azzurro Aurelio De Laurentiis è stato messo alle strette dai giornalisti presenti quest’oggi a Milano per l’Assemblea della Lega di Serie A. Di seguito, le immagini pubblicate da calciomercato.it a tal riguardo:

Risposta vaga, dunque, da parte del numero uno del club azzurro. Bisognerà, dunque, attendere i prossimi contatti tra le parti in causa. In queste ore si è parlato della possibile presenza di Mamuka Jugeli (procuratore di Khvicha Kvaratskhelia) in Italia per assistere a Napoli – Lecce, in attesa eventualmente nei prossimi giorni di un possibile incontro con la dirigenza partenopea. Tifosi con il fiato sospeso in settimane che si preannunciano roventi sul fronte rinnovo per Kvara.