Rinnovo Kvara, parla ADL: “Se andrà via ce ne faremo una ragione. Importante rispettare società e calciatori…”

Parla Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha risposto in merito alla situazione legata al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Le parole del presidente hanno chiarito ancora una volta la posizione del club.

Il rinnovo di Kvara resta un tema assolutamente caldo in casa Napoli. Le trattative vanno avanti, le parti sono distanti e le posizione pare abbiano ormai assunto una sostanza granitica: ci si deve venire incontro per provare a smussare gli angoli e trovare un punti d’incontro, ma ad oggi anche questo tipo di dinamica sembra complicata da applicare.

L’entourage del georgiano – come confermato anche questa mattina da La Gazzetta dello Sport – vuole portare l’ingaggio ad 8 milioni di euro con prolungamento fino al 2029, mentre il Napoli non intende discostarsi da una proposta da 6 milioni di euro a stagione, lo stesso ingaggio che percepisce Romelu Lukaku, ad oggi il giocatore più pagato della rosa azzurra.

In queste ore ha parlato dell’argomento anche Aurelio De Laurentiis, intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine dell’evento “Eroici” per i 100 anni del Corriere dello Sport: parole chiare da parte del patron che di fatto ha confermato la sua posizione nei confronti della situazione.

Rinnovo Kvara, le parole di De Laurentiis

“Rinnovo Kvara? Intanto, i calciatori che sono con noi e che noi vogliamo far restare rimarranno a Napoli”, ha detto De Laurentiis che cosi ha voluto lanciare un messaggio molto chiaro al giocatore ed il suo entourage. Si proverà a ragionare da qui alle prossime settimane, ma quella della società resta una volontà da rispettare legata anche ad un contratto che è in essere e che resta valido.

“Se andrà via? Ci sono stati casi precedenti, ce ne faremo una ragione. È importante rispettare il volere dei giocatori ma anche quello della società”, ha ancora detto il presidente. Insomma, il Napoli non vuole scendere a compromessi che possano ledere quelli che sono gli interessi del club stesso. Le parti si incontreranno di qui a breve per discutere ancora sul possibile rinnovo.

Il Napoli vuole evitare uno scontro, così come il giocatore stesso: il pericolo è quello che si possa creare una situazione simile a quella di Osimhen, De Laurentiis non può assolutamente permettersi che questo accada. Da qui la necessità di chiarire tutto: o si trova un accordo oppure Kvara potrebbe partire già la prossima estate, consentendo al Napoli di monetizzare dalla sua cessione.