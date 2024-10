“Napoli come il Burundi”, shock a La Zanzara di Cruciani: è polemica – VIDEO

È polemica per un video che in queste ore sta divenendo virale sui social: nel mirino la città di Napoli, oggetto di gratuite e assurde accuse nel corso della trasmissione “La Zanzara” di Cruciani.

Sui social ormai la polemica è dilagante: a fare discutere è l’uscita da parte dell’influencer di OnlyFans Michelle Comi, intervenuta nel corso della trasmissione “La Zanzara” di Giuseppe Cruciani, in onda su Radio 24. Comi, nel corso del suo intervento, ha attaccato in maniera pesante la città di Napoli, bersagliandola di luoghi comuni e di accuse da non credere, che hanno scatenato la reazione furiosa da parte di tutti i napoletani.

“Napoli come il Burundi, ma ho detto semplicemente la verità! Non ci sono mai stata, ma più o meno siamo là come usanze. So che lanciano la spazzatura dal balcone”.

Da lì, ne lancia uno scambio di battute tra l’ospite e Cruciani, che a sua volta continua a stuzzicare l’influencer che non si risparmia e lancia ulteriori dichiarazioni a dir poco discutibili.

“Non posso proprio girare a Napoli secondo me, mi scipperebbero tutto, mica solo il Rolex”, ha dichiarato Comi, scatenando inevitabilmente l’ira da parte dei napoletani. Di seguito, le immagini dell’intervento che in queste ore stanno divenendo virali: