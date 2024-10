Lobotka sarà out contro il Milan? Cosa trapela da Castel Volturno sul rientro

Stanislav Lobotka non ci sarà contro il Lecce. Sorgono gli interrogativi in vista del big match contro il Milan: ci sono novità riguardanti il suo possibile rientro.

Il Napoli guarda con fiducia al prossimo impegno di campionato contro il Lecce: nella sfida in programma per sabato alle ore 15:00, gli uomini di Antonio Conte cercheranno di blindare ulteriormente il primo posto in classifica in solitaria, per arrivare al ciclo di big match nelle migliori condizioni mentali possibili. Contro i salentini, l’ex Commissario Tecnico della Nazionale potrà contare sul ritorno, almeno tra i convocati, di Alex Meret. Pochi dubbi, invece, circa l’assenza del centrocampista Stanislav Lobotka, che sta ancora smaltendo i problemi fisici patiti nel corso della sosta per le Nazionali, con la sua Slovacchia.

Il numero 68 azzurro ci sarà invece nel big match contro il Milan? A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport che, confermando l’assenza dell’ex Celta Vigo per la sfida contro il Lecce, spiega come la situazione sia in dubbio anche in vista dell’incrocio contro il Milan di Paulo Fonseca, previsto per martedì 29 ottobre. “Lobotka è in dubbio anche per la partita di martedì a Milano”, scrive la medesima fonte a proposito delle condizioni dello slovacco.

Ultime news Napoli calcio, Lobotka in dubbio anche per il Milan

Intanto, contro il Lecce (per cui Lobotka sarà sicuramente out dai convocati) spazio nuovamente a Billy Gilmour: un’ulteriore occasione per il centrocampista ex Brighton per mettersi in mostra e per confermare agli occhi di tutti le parole al miele avute da Antonio Conte durante le ultime uscite pubbliche. Al suo fianco, agiranno con ogni probabilità sia Frank Zambo Anguissa che Scott McTominay. Il tutto, in attesa di capire come evolverà la situazione in vista del Milan, con Lobotka che spera di essere nelle condizioni di poter tornare in cabina di regia: in caso contrario, Gilmour sarebbe pronto a essere nuovamente riconfermato. I pensieri di Conte per ora, e giustamente, sono tutti dedicati al prossimo impegno contro il Lecce, ancor prima di iniziare a pensare al big match dello stadio San Siro.