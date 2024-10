Kvara, grosso indizio sul futuro: “Succederà domani a Napoli”

Tiene banco il futuro di Kvara: tra il georgiano e la SSC Napoli continuano ad andare avanti i discorsi sul rinnovo di contratto, così come ammesso da Conte.

“Nel calcio tutto può succedere”. Antonio Conte si è espresso così in merito alla vicenda tra Khvicha Kvaratskhelia e il Napoli per quanto concerne il rinnovo di contratto. La trattativa va avanti da mesi ma è altrettanto evidente come ci siano ancora delle divergenze tra le parti, oggetto dei prossimi colloqui tra la dirigenza azzurra e l’entourage del giocatore, capitanato dal procuratore Mamuka Jugeli. I tifosi sperano in una fumata bianca, ma non è detto che si possa arrivare alla fumata bianca, motivo per cui i prossimi round di contatti vanno seguiti con forte attenzione.

Ma quando ci sarà il tanto atteso incontro tra le parti? Secondo quanto rivelato da Il Corriere dello Sport, Jugeli sarà domani allo stadio Diego Armando Maradona per assistere a Napoli – Lecce. Non è detto che l’incontro si terrà nelle prossime ore, ma la presenza dell’agente del numero 77 conferma che si è davanti a una fase decisiva della trattativa. Un dentro o fuori per avere una situazione più chiara anche in vista dei prossimi mesi, quando i top club sono pronti a bussare alla porta di Aurelio De Laurentiis in caso di mancato prolungamento e adeguamento contrattuale.

Ultime Napoli calcio, l’agente di Kvara è in Italia: tutte le novità

Mamuka Jugeli domani sarà al Maradona per Napoli – Lecce. Da settimana, si è parlato di un possibile incontro tra l’agente di Kvara e la dirigenza della SSC Napoli proprio per la fine di ottobre.

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che a tal proposito scrive:

“L’agente di Kvaratskhelia è atteso al Maradona domani per assistere alla sfida contro il Lecce. Non significa che incontrerà il club, ma un nuovo passo di avvicinamento sicuramente potrebbe essere mosso meglio dal vivo piuttosto che a distanza”.

La presenza di Jugeli in Italia, dunque, dà un grosso indizio per quanto concerne la volontà delle parti di parlare del tanto discusso rinnovo di contratto e della necessità di trovare quanto prima una risoluzione della questione, in un senso o nell’altro. Intanto, il numero 77 dovrebbe partire dalla panchina contro il Lecce: una scelta dettata semplicemente dalla volontà di Antonio Conte di far rifiatare alcuni dei suoi uomini chiave in vista dei prossimi big match (il primo sarà contro il Milan).