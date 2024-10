“Verrà preservato per il Napoli”, Fonseca spiazza tutti: la decisione è clamorosa!

Paulo Fonseca è già concentrato sul match contro il Napoli. Il tecnico del Milan avrebbe preso un importante decisione.

La stagione sta per entrare nel vivo e di conseguenza c’è tantissima attesa per i match in programma. In modo particolare, il prossimo mese avrà come protagonista il Napoli di Antonio Conte. Quest’ultimo, nelle prime otto giornate ha sfidato avversarie “medio-piccole”, ma adesso è giunto il momento di fare sul serio. Infatti, novembre sarà molto importante per capire le vere qualità degli azzurri.

Il tour de force appena citato si aprirà martedì sera a San Siro. Alla scala del calcio andrà in scena il big match tra Milan e Napoli che sarà valido per la decima giornata del campionato italiano. Nonostante l’importanza della sfida, si tratterà di un turno infrasettimanale e di conseguenza gli allenatori dovranno prendere scelte importanti. Non a caso, Paulo Fonseca avrebbe già deciso di escludere uno dei suoi big per la partita contro il Bologna in programma nel weekend.

Fonseca “esclude” Pulisic per il Bologna: l’idea del tecnico!

Sono attese grandissime novità nel prossimo weekend di Serie A. In modo particolare, sia Milan che Napoli potrebbero dare spazio alle “riserve” per preservare gli uomini più importanti in vista dello scontro diretto che si giocherà a San Siro. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” Paulo Fonseca potrebbe fare a meno di Christian Pulisic per la prossima sfida contro il Bologna. L’americano è un uomo chiave per la squadra, motivo per il quale dovrà essere al meglio per la partita contro i partenopei.

L’allenatore del Milan avrebbe preso tale decisione per il bene del calciatore. Quest’ultimo, è sempre stato impiegato nelle ultime uscite e sembrerebbe un po’ affaticato. Oltre a ciò, la sfida in programma contro il Napoli costringerà l’allenatore portoghese a modificare la “solita” formazione titolare.