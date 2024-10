Milan-Napoli, out ben due big: la notizia è ufficiale

Il Napoli giocherà sabato prossimo contro il Lecce, ma prima ci sono delle novità che riguardano il match contro il Milan.

Dopo aver battuto l’Empoli domenica scorsa, dunque, il Napoli di Antonio Conte è atteso dalla sfida di sabato contro il Lecce di Luca Gotti. I favori dei pronostici, considerando anche lo 0-6 subito nell’ultimo turno di campionato dai pugliesi dalla Fiorentina, sono tutti a favore degli azzurri che, però, dovranno comunque prestare la massima attenzione.

Proprio per colpa del durissimo ko contro la Fiorentina, di fatto, il Lecce farà di tutto per strappare almeno un punto contro gli uomini di Antonio Conte. Il Napoli, dal canto suo, dovrà battere i giallorossi per prepararsi al meglio per il prossimo ciclo terribile di partite che ha di fronte a sé. La prima è quella contro il Milan di Paulo Fonseca, il quale dovrà fare a meno di due big per la sfida contro i partenopei.

Bologna-Milan rinviata, Theo Hernandez e Reijnders salteranno la sfida col Napoli di Conte

In questi ultimi minuti, infatti, è arrivata la decisione di rinviare la sfida di sabato del Renato Dall’Ara tra il Bologna ed il Milan a causa della viabilità, visto che il quartiere della città emiliana dove c’è l’impianto sportivo è stato fortemente colpito dal maltempo di sabato scorso. Per sabato prossimo, inoltre, le previsioni indicano un’altra giornata di pioggia.

A seguito di tutto ciò, dunque, Theo Hernandez e Reijnders salteranno la gara con il Napoli di martedì prossimo. La loro squalifica, di fatto doveva essere scontata con il Bologna, ma con il rinvio del match è cambiato tutto.

In questi minuti però sta accadendo dell’incredibile visto che pare che i due club vogliano giocare la gara, Bologna-Milan potrebbe disputarsi in un differente impianto sportivo rispetto a quello del Dall’Ara. Resta viva ma con meno possibilità l’ipotesi di giocare a porte chiuse.