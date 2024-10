Conte lancia un messaggio a Kvara: “Dev’essere concentrato sulla stagione. Futuro? Nel calcio…”

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Lecce. Il tecnico ha però analizzato anche la situazione legata a Kvicha Kvaratskhelia.

Sono giorni molto concitati in casa Napoli. Sul rettangolo di gioco, sono arrivate risposte molto importanti dalla squadra. Infatti, gli azzurri occupano la prima posizione in classifica grazie agli ultimi successi conquistati. Naturalmente, però, non ci sono solo buone notizie per la società. Quest’ultima, infatti, è alle prese con una situazione molto complessa che tocca da molto vicino Khvicha Kvaratskhelia.

L’esterno georgiano è un pilastro intoccabile del nuovo corso, ma il suo futuro è più che mai in bilico. Nonostante la scadenza lontana, la società starebbe lavorando al rinnovo contrattuale che però sembrerebbe più difficile del previsto. Ad oggi, non è stato ancora raggiunto l’accordo tre la parti, con la distanza che è molto ampia (quasi due milioni di euro). A tal proposito, anche Antonio Conte in conferenza ha lanciato un messaggio al giocatore in vista delle prossime settimane.

Conte: “Mi auguro si arrivi ad un accordo che rende felice tutte le parti”

Antonio Conte, durante la conferenza stampa odierna, ha deciso di parlare anche di Khvicha Kvaratskhelia. Quest’ultimo, sta lavorando al possibile rinnovo con il club azzurro che però tarda ad arrivare. A tal proposito, il condottiero partenopeo ha sottolineato le diverse dinamiche esistenti. Di seguito le sue parole.

“Ad oggi c’è una discussione in atto tra il club e il calciatore stesso. Entrare nei dettagli precisi non è opportuno, in quanto c’è la dirigenza ad occuparsi di tutto ciò. Io a Kvicha chiedo solo di essere concentrato sulla stagione e son sicuro che continui così perché parliamo di un professionista esemplare. Mi auguro che le cose vengano sistemate sulla base di un accordo che renda tutti felici. Al tempo stesso, però, so bene che nel calcio tutto può succedere. A prescindere da quello che accadrà Kvara dev’essere solo concentrato su ciò che sta facendo”.

L’importanza di Khvicha Kvaratskhelia nel mondo Napoli è pressoché inspiegabile. Infatti, con l’addio di Victor Osimhen, il georgiano ha preso in mano le redini e l’ha fatto con il “consenso” di Antonio Conte. Quest’ultimo, stravede per le qualità del calciatore che riesce ad essere decisivo in diverse occasioni. Basti ripensare al rigore trasformato nell’ultime trasferta a Empoli. Oltre al rettangolo verde, però, il giocatore è all’interno di una situazione delicata che dovrà essere sbloccata dal club e dal suo entourage.