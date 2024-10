Colpo di scena Kvara, c’è la decisione dell’agente: le ultimissime

I partenopei si apprestano ad ospitare il Lecce al Diego Armando Maradona nella gara di sabato alle ore 15:00, partita da non sottovalutare per gli azzurri.

Il Napoli vuole mantenere alta la concentrazione anche nella gara contro il Lecce, i salentini dopo lo 0-6 contro la Fiorentina avrebbero potuto cambiare la guida tecnica ma così non è stato.

Potrebbe trattarsi di un crocevia quello di Luca Gotti al Maradona, il Napoli non batte il Lecce in casa dal 2011 e Conte vuole sfatare un nuovo tabù. Intanto continuano le trattative estenuanti tra Kvara e il Napoli.

Il procuratore del georgiano domani sarà a Napoli per il rinnovo

Gli azzurri prima di affrontare il Lecce potrebbero dover fare i conti con il procuratore di Khvicha Kvaratskhelia. Infatti stando a quanto riportato su X (ex Twitter) da Radio Kiss Kiss Napoli: domani l’agente dell’attaccante georgiano Khvicha Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, “sarà a Napoli per discutere del rinnovo di contratto con la società azzurra. Il procuratore resterà in città per i prossimi quattro giorni“, fino alla giornata di lunedì.

Kvaratskhelia nell’ultima gara ha segnato e deciso l’ostica trasferta del Castellani, contro l’Empoli. Spetterà al georgiano permettere a Conte di sfatare un altro tabù: quello del Lecce in casa. Al rinnovo ci penserà il suo agente, sperando che il meglio per il georgiano debba ancora venire.