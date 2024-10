Calciomercato Napoli, Milan e Juve rovinano i piani di Manna: ecco perchè

Il Milan e la Juventus potrebbero inserirsi in una trattativa che il Napoli credeva oramai di avere in pugno, Manna in difficoltà.

Il Napoli continua la sua cavalcata in Serie A, i prossimi avversari degli azzurri saranno i salentini. Al Maradona andrà in scena la gara tra Napoli e Lecce, sfida che potrebbe far scattare l’esonero di Luca Gotti sulla panchina giallorossa dopo le ultime pessime prestazioni e la miriade di goal subiti. I partenopei avranno un importante tabù da sfatare visto che non battono il Lecce in casa dal 2011, ci sono state poche gare tra le due compagini negli ultimi anni e quando si sono affrontate è sempre andata meglio agli ospiti.

Gli azzurri conoscono il valore del proprio gruppo e non si faranno intimorire da qualche parolina di troppo in giro. L’obiettivo predefinito è quello di tornare in Champions League, poi si vedrà durante la stagione se qualcosa dovesse cambiare nei piani della dirigenza campana. Intanto il Napoli guarda già all’anno prossimo, pronta l’offerta per Bonny ma irrompono Juve e Milan.

Ultim’ora Napoli: si complica la pista Bonny, su di lui Juve e Milan

Gli azzurri hanno provato a garantirsi una via preferenziale per il centravanti francese del Parma: Bonny. Già quest’estate Antonio Conte era rimasto impressionato dalle sue doti atletiche e fisiche ma i gialloblu non ne hanno voluto sapere di venderlo, a posteriori visti i goal e le prestazioni si può dire che abbiano fatto la scelta giusta. Sul francese svariate squadre, recente anche l’interesse di Juventus e Milan su di lui.

“Dopo il Napoli, altri due club di Serie A stanno monitorando l’attaccante del Parma Ange-Yoan Bonny. Uno scout del Milan è stato a Como sabato scorso per monitorarlo e la Juventus osserverà nuovamente il francese nelle prossime settimane. I piani del Parma sono chiari: non vogliono venderlo a gennaio“. Lo riporta l’esperto di mercato Nicolò Schira su X.

Per provare ad accaparrarsi il talentino classe 2003, gli azzurri avrebbero pensato di acquistarlo a gennaio ma lasciarlo in prestito 6 mesi al Parma per accontentare la loro volontà Questo è quanto riportato stamane dalla redazione di KKN. Il centravanti francese attualmente pensa solo alla stagione in corso e non si fa influenzare, la dirigenza è entusiasta per l’apporto che da alla squadra ed è contenta di non averlo fatto partire in estate.