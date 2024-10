Servono 30 milioni: il Napoli fissa il prezzo

Primi approcci con il Napoli, che per vendere il suo gioiello fissa un prezzo: sarà cessione con un’offerta di 30 milioni

A mercato finito e a stagione iniziata continuano i bilanci sul futuro delle rose e delle formazioni. D’altronde, solo settimane dopo il termine del calciomercato è possibile riconoscere se gli acquisti e le cessioni effettuate nei mesi passati siano stati effettivamente azzeccati.

Il Napoli, ad esempio, può constatare che l’inserimento in rosa di David Neres è stato finora più che positivo. Addirittura il brasiliano sta insidiando la posizione di Kvaratskhelia, che fino a qualche settimana fa sembrava poter essere inviolabile e inattaccabile. Al contrario, calano vertiginosamente le possibilità che Raspadori possa ritagliarsi uno spazio all’interno del Napoli. E infatti due club di Serie A sono pronti a prendere in considerazione l’acquisto del cartellino, magari stesso a gennaio.

Raspadori via da Napoli: 30 milioni il prezzo, Atalanta in pole

Secondo quanto riportato da Repubblica, Milan e Atalanta sarebbero interessati alle prestazioni di Giacomo Raspadori. La stagione dell’attaccante del Napoli è particolarmente strana. Convocato sempre in Nazionale, un jolly imprescindibile per Luciano Spalletti. Come lo era anche nell’anno dello Scudetto, nel ruolo di spaccapartita. E invece, nel club fatica a mettersi in mostra con il nuovo modulo ideato da Antonio Conte.

Oscurato dall’inserimento di McTominay – che come trequartista si aggira alla perfezione alle spalle di Lukaku – e da Neres, Jack non è riuscito ancora a mettersi in mostra e nelle ultime cinque partite di campionato ha collezionato solo 3 minuti.

Così, torna di moda l’Atalanta, che aveva chiesto informazioni sul giocatore già a fine mercato. Gasperini chiede rinforzi per il suo reparto offensivo, nonostante l’acquisto di Retegui per sopperire a Scamacca e l’inserimento di Zaniolo, che procede a rilento. Si riscontra anche l’interesse del Milan, che però al momento deve decidere se affondare o meno il colpo. In questo momento, l’Atalanta sembrerebbe maggiormente intenzionata a Raspadori.

Il Napoli valuta il suo attaccante circa 30 milioni di euro e vista l’assenza dalle coppe europee, potrebbe anche pensare di lasciarlo partire a gennaio se le cose dovessero continuare così. Infatti, Jack non trova spazio e tenere in panchina un titolare Nazionale potrebbe essere un lusso, che al momento alla società serve a poco. Conte, però, tiene a precisare che servono due giocatori per ruolo in ogni reparto. Solo così la formazione partenopea potrà tornare ad essere competitiva e lottare per il titolo.