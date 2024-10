David Neres a Radio CRC: “Sono rimasto scioccato. Abbiamo un obiettivo. Vi svelo i miei segreti. Su Kvara…”

Nel pomeriggio di oggi, di fatto, ci sono state delle dichairazioni molto importanti da parte di David Neres.

Dopo la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, il Napoli di Antonio Conte ha confermato il primo primato in classifica. I partenopei, infatti, hanno vinto 0-1 contro l’Empoli con il rigore realizzato nella seconda frazione di gara da Kvaratskhelia.

Il brasiliano, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio CRC’, ha infatti parlato così: “ Gara contro il Lecce? Vogliamo mantenere il primato, consapevoli delle partite toste che ci aspettano. Ma ora dobbiamo pensare solo al Lecce. Kvara ? Tutti pensano che sia un top player. Dopo averlo visto in campo, e poi in allenamento, non c’è altra risposta possibile. I miei segreti? Ci sono degli allenamenti specifici legati alla corsa con i nostri preparatori atletici tutti i giorni per lo sprint. Visto che non gioco tanti minuti in campo, cerco di giocare con la massima velocità in quei momenti. I miei dribbling? Studio tutti i giorni i video sia di Ronaldinho che di Messi, sono loro a cui mi ispiro”.

David Neres ha poi continuato il suo intervento: “Ajax? Ci sono andato giovanissimo (tra i 19 ed i 20 anni), ed è stata un’esperienza molto importante per me. Di Maria? Non c’è bisogno di commentarlo come calciatore, tutti sono consapevoli della sua grandezza. Ma quello che mi ha impressionato di più è stata la sua personalità (più come uomo che come giocatore) la sua semplicità ed empatia che aveva nel corso degli allenamenti. Serie A? Sono rimasto scioccato dall’intensità e dal livello tattico. Proprio per questo motivo presto la massima attenzione a tutte le sedute video con mister Conte. Faccio questo sia per migliorare il mio livello che le mie prestazioni”.

Le dichiarazioni del giocatore del Napoli, dunque, si sono concluse così: “Nazionale? Mi sto concentrando solo sul lavoro per il mio club. Do tutto me stesso per fare il meglio possibile per la maglia del Napoli. Vinicius deve vincere il Pallone d’Oro? Non c’è nessun giocatore migliore al mondo di lui. Careca? Qui ha fatto la storia sia qui che al San Paolo. Lui è una leggenda, ma non si possono fare paragoni in questo momento. La cosa più importante è rappresentata dai risultati che la squadra riesce ad ottenere. Il Napoli in Brasile? Ha un grande impatto, proprio come gli altri club della Serie A”.