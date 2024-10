Da Lecce avvertono il Napoli: “Gli azzurri devono stare attenti, qui abituati a grandi imprese”

Il Napoli si prepara alla prossima sfida di campionato che vedrà gli azzurri sfidare il Lecce. Proprio dalla Puglia arriva l’avvertimento per gli azzurri.

Il prossimo match di campionato potrebbe essere determinante per il Lecce. Dopo la pesante sconfitta patita in casa per mano della Fiorentina (6-0), i giallorossi sono chiamati a rispondere sul campo e dare un segnale a tutto l’ambiente. Luca Gotti sa benissimo che anche sulla sua testa pende adesso pende il peso della critiche che attorno alla squadra si sta facendo pressante.

I tifosi non sono contenti di questo avvio di stagione, ecco perchè col Napoli si cercherà di mettere in campo la migliore prestazione possibile per provare a dare una svolta che serve a tutti in casa Lecce. I pugliesi si presentato con quattro sconfitte consecutive alle spalle tra campionato e Coppa Italia, un trend che deve essere invertito il prima possibile.

Napoli-Lecce, l’avvertimento che arriva dalla puglia

Rosario Tornesello, direttore di Il Nuovo Quotidiano di Puglia, ha parlato ai microfoni della trasmissione ‘Radio Goal su Kiss Kiss Napoli: “Siamo abituati a lottare contro le avversità di ogni tipo, ma il Lecce avrà la tempra per uscirne anche stavolta. La scoppola del 6 a 0 non è facile da digerire, ma l’ambiente è abituato a scendere e risalire, ci tocca risalire subito adesso”, ha detto il giornalista.

Un avvertimento diretto proprio al Napoli di Conte: “Gotti è un allenatore che infonde grande serenità. La partita col Napoli è proibitiva, quella da non fallire è quella col Verona. Però il Napoli dev’essere attento al Lecce perchè i giallorossi son capaci di grandi imprese con le grandi”, ha ancora detto Tornesello.