Caso Stadio Maradona, il sindaco Manfredi fa chiarezza: “Incontro con De Laurentiis…”

In queste ultime ore, di fatto, ci sono state delle dichiarazioni molto importanti sullo Stadio Maradona da paret del sindaco Manfredi.

Archiviata la vittoria di domenica scorsa contro l’Empoli, il Napoli di Antonio Conte si sta preparando per la gara di sabato prossimo dello Stadio Diego Armando Maradona contro il Lecce di Luca Gotti. Gli azzurri, considerando anche lo 0-6 subito nell’ultimo turno di campionato dai giallorossi contro la Fiorentina, sono sicuramente i favori per i tre punti finali, ma dovranno comunque prestare la massima attenzione.

Antonio Conte, di fatto, è ben consapevole delle tantissime insidie che porta con sé questa gara contro il Lecce. Tuttavia, in attesa della gara contro i pugliesi, bisogna sottolineare alcune dichiarazioni sullo Stadio Diego Armando Maradona da parte del sindaco Gaetano Manfredi.

Stadio Maradona, il sindaco Manfredi: “Ci siamo visti con De Laurentiis ed il ministro Abodi, l’aspetto più importante è la proposta del progetto”

Il primo cittadino, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio Marte’, ha infatti rilasciato queste parole: “Progetto Maradona? Ci siamo visti alcune volte sia con De Laurentiis che con il ministro Abodi, posso dire che c’è la massima collaborazione da parte dell’amministrazione. Bisogna compiere un percorso legato ad un progetto tecnico ed economico della società Calcio Napoli. Noi, nei minimi del rispetto della legge degli stadi, favoriremo il processo di ristrutturazione, perché avere uno stadio moderno è nell’interesse dell’intera città”.

Gaetano Manfredi ha poi continuato il suo intervento: “Vendita dell’impianto? Questo è un falso problema, perché è un aspetto secondario rispetto ai lavori di ristrutturazione. Il vero tema è la reale entità dell’investimento e la qualità del progetto. Come ci siamo lasciati con De Laurentiis ed il ministro Abodi? Che avremmo atteso la proposta formale del progetto. Senza quest’ultima non si può far innescare il meccanismo. Siamo in attesa, ma noi siamo pronti”.

Le dichiarazioni del sindaco di Napoli, dunque, terminano così: “Centro sportivo a Bagnoli? Quei terreni non sono del Comune, ma di Invitalia. Anche in questo caso deve arrivare prima un progetto. Stiamo facendo di tutto purché la città di Napoli ospiti le gare dell‘Europeo che si terrà nel 2032″.