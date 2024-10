Stadio Maradona, la rivelazione di Manfredi: emergono grosse novità

Stadio Maradona, emergono importanti novità sulla nuova struttura: le recenti dichiarazioni del sindaco Gaetano Manfredi

Continua la lunga telenovela legata allo stadio Diego Armando Maradona. Il presidente Aurelio De Laurentiis non ha ancora ricevuto il via libera per acquistare la struttura e renderla moderna e all’avanguardia come tanto desiderato. L’obiettivo del patron è quello di rendere sua la struttura di Fuorigrotta e di prepararla al meglio anche in vista degli Europei del 2032 che si svolgeranno in Italia.

Dello stesso avviso non è mai sembrato il Comune, che si è già espresso in più occasioni in merito. Seppur il sindaco Manfredi non ha opposto resistenza, non si può dire lo stesso per il Consiglio Comunale. De Laurentiis ha bisogno di un piano di fattibilità tecnico ed economico, altrimenti non si procederà. L’alternativa è quella legata alla richiesta del diritto di superficie fino a 90 anni, ma l’affare resta ingarbugliato.

Stadio Maradona, torna a parlare Manfredi: le importanti novità

Venti giorni fa, sul tema, era intervenuto anche l’assessore al Bilancio del Comune di Napoli, Pier Paolo Baretta. Le sue parole non avevano lasciato spazio ad alcun tipo di interpretazione:

“Il Maradona non si venderà. Resterà tra i beni inalienabili come sono le Gallerie e altri Palazzi e beni del Comune, come ad esempio le Terme di Agnano o la Mostra d’Oltremare. Visto il numero degli immobili del Comune, sono 67mila, dobbiamo distinguere quelli da mettere a reddito che andranno nella nostra nuova società e quelli da assegnare alla nuova NapoliServizi”.

Una chiusura netta che contrasta con le recentissime parole del sindaco Gaetano Manfredi, che ha parlato questa mattina ai colleghi di Repubblica. Tra i vari temi affrontati dal primo cittadino di Napoli, anche una parentesi legata agli impianti sportivi. In particolar modo allo stadio:

“Il palazzetto dello sport è una priorità. Stiamo pensando anche al rilancio dell’Ippodromo. Lo stadio Maradona? Ne stiamo discutendo. Mi auguro che insieme al presidente del Napoli De Laurentiis, si riesca a portare a termine questo investimento”.

Infine una chiosa finale proprio sul patron azzurro e sul Presidente della Regione, De Luca:

“Sono due personalità forti, ma quando c’è il dialogo per il bene della città il rapporto rimane sempre positivo”.

La speranza, dunque, è che la vicenda riesca a sbloccarsi. I tempi saranno sicuramente ancora molto lunghi, ma l’obiettivo di De Laurentiis è quello di portare a termine questa iniziativa cruciale per la crescita del Napoli come brand internazionale.