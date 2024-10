Maradona, la figlia spiazza: “Non posso entrare allo stadio. De Laurentiis non mi parla”

Dalma Maradona, figlia di Diego, ha rivelato che il Napoli non la lascia entrare all’interno dello stadio per vedere una partita degli azzurri: le dichiarazioni

Arrivano dichiarazioni inaspettate da parte di Dalma Maradona, figlia di Diego. Nel corso di una doppia intervista, per Radio Kiss Kiss e per Il Mattino, la figlia della leggenda argentina, ha svelato una serie di dettagli inediti sul rapporto con il presidente De Laurentiis e con il Napoli.

Parole che hanno lasciato l’amaro in bocca a qualche tifoso e che hanno alzato anche qualche polemica in queste ore. Il rapporto tra la figlia di Diego e il club partenopeo non sembra affatto il migliore, come dichiarato dalla stessa nel corso delle due interviste rilasciare in queste ore.

Dalma Maradona, la figlia di Diego spiazza: le dichiarazioni contro De Laurentiis

Prima ancora di concentrarsi sulla vicenda stadio, Dalma Maradona ha parlato del suo amore per il Napoli: “Se è in lotta per lo Scudetto? A me piace tanto, spero sempre che vinca. Sono una grande tifosa”. Subito dopo, un pensiero anche sul Murales dedicato a suo padre: “So che è il secondo luogo più visitato dopo Pompei ed è una cosa fortissima e bellissima. Ci vado ogni volta che vengo a Napoli”.

Dalma, si è poi concentrata sull’aspetto stadio: “Il Napoli non mi lascia entrare allo stadio. Avevo chiesto il permesso di mettere piede nello stadio dedicato a mio padre, ma mi è stato impedito. Ci possono entrare i napoletani, ma non noi figli. Anche nel parco a tema “Diego Vive” qui a Napoli, non abbiamo potuto esporre fotografie di papà con la maglia azzurra”.

Infine Dalma Maradona ha concluso: “Non so come mai, non ho mai parlato con De Laurentiis, ma sempre con i suoi legali. Quando il Napoli ha fatto la maglia con il volto di mio padre volevamo che il ricavato andasse in beneficienza, come lui avrebbe voluto. Ma il club ha detto di no”.