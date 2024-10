Lobotka nel mirino del top club: pronta la super offerta per convincere il Napoli

Lobotka sarebbe finito nuovamente nel mirino di un top club: pronta una super offerta per convincere il Napoli a farlo partire

E’ il leader tecnico del Napoli di Conte, come lo è stato per Luciano Spalletti. Stanislav Lobotka è fondamentale per gli azzurri ed il suo inizio di stagione pazzesco lo dimostra ancora una volta. Prestazioni sontuose, che hanno aiutato i partenopei a conquistare la vetta della classifica della Serie A dopo 8 giornate. La sua assenza contro l’Empoli si è fatta sentire, ma la squadra è riuscita comunque a strappare i 3 punti.

Il livello di partite dello slovacco non è comunque passato inosservato. Anche club fuori dalla Serie A hanno puntato l’attenzione sul centrocampista. Un intoccabile, fin qui, per Conte, che proverà in ogni modo a recuperarlo per la sfida contro il Milan in programma tra una settimana, il prossimo 29 di ottobre.

Lobotka, il nuovo piano del Barcellona: pronto l’assalto al Napoli

Secondo quanto riferito questa mattina da Tuttomercatoweb, il Barcellona ha messo nuovamente gli occhi su Lobotka. Lo scorso anno era stato Xavi a valutarlo come rinforzo, ma il suo addio prima e l’esonero poi, hanno fatto sfumare definitivamente la trattativa. Almeno questa era la speranza del Napoli, dato che le super partite del centrocampista, hanno attirato ancora una volta i blaugrana.

Il nuovo tecnico Hansi Flick ha visionato più volte, attraverso i suoi emissari, le gare giocate da Lobotka, con l’idea che possa essere il rinforzo perfetto. Il Napoli, da parte sua, non ha intenzione di lasciarsi lusingare così facilmente dal Barça e punta fortemente sul rinnovo contrattuale ufficializzato due anni fa ed in vigore fino al 2027.

L’unica ed eventuale ipotesi di cessione concreta, avverrebbe dietro una spinta importante da parte dello stesso Lobotka di provare a giocare almeno una volta nella vita in un club così blasonato come il Barcellona. Se il Napoli, decidesse quindi di accontentarlo e di puntare su un profilo più giovane, allora a quel punto bisognerebbe passare alla parte pratica: domanda e offerta.

Il giocatore è valutato circa 30-35 milioni di euro, dato che tra un mese compirà 30 anni. La cessione sarebbe prevista solo dietro una cifra di questa portata e per un’offerta da parte di una squadra top, altrimenti Lobotka non si muoverà da Napoli dove è un leader assoluto, amato da tutti e protagonista indiscusso. Ogni ipotesi, comunque, si potrà valutare meglio solo in estate, mentre a gennaio non si corre alcun rischio.