Rinnovo Kvara, ultim’ora Sky: previsto nuovo incontro, la situazione

Il Napoli continua a lavorare sul rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Ecco le ultime novità riportate in queste ore da Sky Sport.

Tiene banco la questione del rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Le parti sono distanti, e questo è un aspetto noto ormai da giorni: la difficoltà sta nel trovare quella che dovrebbe essere un’intesa economica in grado di soddisfare tutto. Tra domanda e offerta, però, non c’è al momento unità d’intenti e questo potrebbe sensibilmente complicare le cose, soprattutto in relazione a quella che è la forte attenzione introno al georgiano.

Ci sono, infatti, diversi club europei che hanno messo gli occhi su di lui, come anche emerso nel corso della scorsa estate. Il Napoli ha tenuto botta, ma le situazione dovesse restare questa anche nei prossimi mesi, allora il club azzurro dovrà valutare soluzioni diverse.

Rinnovo Kvara, arriva le ultime di Sky Sport

Secondo quanto riportato in queste ore dalla redazione di Sky Sport, la situazione è rimasta sostanzialmente invariata per quanto concerne le posizioni assunte dalle parti in oggetto: il Napoli resta sull’idea di proporre al calciatore 5 milioni di euro all’anno con i bonus che porterebbero il tutto a 6 milioni. Kvara, dal canto suo, spinge attraverso il suo entourage per arrivare a 8 milioni.

Stando a quanto raccolto negli scorsi giorni, il Napoli non avrebbe alcuna intenzione di alzare la propria proposta. Le parti – riporta ancora l’emittente satellitare – si rivedranno prima o dopo la sfida contro il Lecce (in programma il 26 ottobre) in quel di Milano per un faccia a faccia che potrebbe essere decisivo.