“È nel mirino del Napoli”, Manna ha individuato l’obiettivo: l’affare è possibile!

Nonostante la stagione stia entrando nel vivo, in casa Napoli si continua a lavorare al futuro. La società ha già un nuovo obiettivo.

L’annata del Napoli è cominciata davvero alla grande. L’avvento di Antonio Conte ha portato gli effetti sperati dall’intera dirigenza e non solo. Ad oggi, gli azzurri occupano la prima posizione in classifica con due punti di vantaggio sull’Inter e tre sulla Juventus, lanciando un vero e proprio segnale al campionato. I partenopei hanno un obiettivo molto preciso che è quello di creare un nuovo progetto, ma inevitabilmente si sta iniziando a pensare allo Scudetto. Il tricolore resta molto lontano, ma la qualità a disposizione del tecnico è davvero ampia, motivo per il quale è inopportuno fare previsioni “scontate”.

Oltre a ciò, però, va ricordato che se il Napoli vanta un grande inizio di stagione, il merito va sopratutto alla società. Naturalmente, si sta parlando in modo particolare di Aurelio De Laurentiis che ha messo sul piatto ben 150 milioni di euro poi spesi per gli acquisti. Lo sforzo del patron è stato incredibile, ma ha assicurato all’intera piazza un’annata ai vertici della Serie A. Ciò nonostante, però, le idee non sarebbero terminate. Infatti, nelle ultimissime ore, il Napoli starebbe tornando con forza su un vecchio obiettivo sfumato negli ultimi mesi.

Dragusin torna di moda per il Napoli: può già lasciare il Tottenham!

Il mercato del Napoli sta tornando ad infiammarsi in vista della sessione invernale. La società azzurra potrebbe mettere a segno un nuovo colpo con l’obiettivo di rinforzare ancor più la difesa. Infatti, ad oggi, il profilo di Rafa Marin non ha entusiasmato Conte che continua a non usare il centrale. A tal proposito, come riportato dal quotidiano inglese “The Mirror” la dirigenza starebbe tornando alla carica per Radu Dragusin, attualmente in forza al Tottenham.

Il centrale rumeno è approdato in Premier lo scorso gennaio, ma sembrerebbe non aver mantenuto le aspettative. Infatti, ad oggi, le presenze sono solo quattro e lasciano intuire le difficoltà del giovane calciatore. A tal proposito, il Napoli e in modo particolare il DS Manna starebbero tornando alla carica per un possibile acquisto. Ovviamente, prima di procedere bisognerà capire le richieste degli inglesi che hanno investito ben 25 milioni di euro sul cartellino dell’ex Juventus.

Tutto ciò rende la trattativa più complicata, anche se non sono da escludere scenari clamorosi. Ad oggi, l’interesse del Napoli sembra concreto, motivo per il quale un possibile assalto a gennaio potrebbe modificare la volontà degli Spurs.