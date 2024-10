Rinnovo Kvara, il Napoli si è posto un limite economico: svelata la cifra

Il Napoli lavora al rinnovo di Kvara, ma Aurelio De Laurentiis ha ormai chiarito la posizione del club: svelata la cifra massima che verrà offerta al georgiano.

In questi giorni si parla molto del rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia, e non con accezione positiva: ad oggi, infatti, le parti sono molto lontane e sembra complicato pensare di arrivare ad una firma in tempi brevi. Per alcuni, sembra complicato arrivare ad una firma. Stop.

Si, perchè le parti si sono sensibilmente allontanate, o forse non si sono mai avvicinate in maniera importante: l’entourage del giocatore chiede una cifra ormai nota da tempo per arrivare alla firma sul contratti. Mamuka Jugeli e papà Badri sono stati molto chiari, servono 8 milioni di euro per arrivare ad un accordo e prolungare il contratto, stando sempre a quello che chiedono dal lato georgiano, fino al 2029.

Rinnovo Kvara, il Napoli si è imposto un tetto massimo

Le richieste dal lato del giocatore georgiano sono chiare, ma il Napoli ha assunto una posizione ben chiara. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis si sarebbe posto un limite proprio legato alla cifra da poter concordare per un eventuale rinnovo di Kvara.

Romelu Lukaku, ad oggi, è calciatore più pagato della rosa con 6 milioni di euro a stagione, ed è proprio qui che il Napoli si fermerà: il club partenopeo non andrà oltre per convincere Kvaratskhelia a restare. In queste ore questa presa di posizione potrebbe essersi talmente rinforzata al punto da rendere sempre più insistenti le voci di un futuro addio del numero 77 azzurro.