“Quel solito giochino”, Alvino alza la voce poi stuzzica due giornalisti

Tante polemiche per il rigore concesso al Napoli, interviene anche Carlo Alvino: il giornalista napoletano stuzzica due colleghi

Il rigore in Empoli-Napoli ha scatenato polemiche. Il contatto tra Anjorin e Politano è stato giudicato subito falloso dal direttore di gara Abisso, mentre al VAR hanno visto e rivisto le immagini. Dopo un check, hanno valutato corretta la decisione dell’arbitro e hanno lasciato battere il rigore a Kvaratskhelia, trasformato con grande freddezza e lucidità.

Quel tipo di contatto tra il difensore dell’Empoli e l’attaccante del Napoli, però, ha suscitato dubbi e perplessità tra alcuni giornalisti, tifosi ed esperti del settore. Qualcuno lo definisce rigorino; qualcun altro pensa che non ci fosse minimamente. Carlo Alvino, invece, ha sostenuto sin dal primo momento quanto fosse “netto” il fallo in area di rigore: “Fare “caciara” sul rigore NETTO assegnato al Napoli fa parte di quel solito giochino del “tutti colpevoli nessun colpevole” al quale, una parte di sedicenti opinionisti e pseudo addetti ai lavori, vuole per forza iscrivere il club azzurro. La storia del calcio italiano (purtroppo) dice ben altro rispetto a questi quattro maître à penser da strapazzo! “. Il commento su X del giornalista napoletano è stato poi rafforzato da un nuovo post.

Alvino contro Capuano e Palmeri: il post su X

Il noto radiofonista ha poi riportato i commenti di due giornalisti che hanno criticato la decisione di Abisso di fischiare il rigore al Napoli. Alvino ha chiamato in causa Giovanni Capuano e Tancredi Palmeri, postando poi un commento a margine: “Ci sono vittorie e vittorie… E quelle con il rosicamento mi fanno godere di più…”.

Insomma, per il giornalista e tifoso azzurro non ci sono dubbi che i commenti dei due colleghi siano forzati e legati ad un certo pregiudizio, magari influenzato dalla loro squadra di appartenenza. Alvino ha stuzzicato Capuano e Palmeri come esempio, ma sono davvero tanti i commenti contrari alla decisione del direttore di gara. Insomma, il rigore fischiato in Empoli-Napoli farà sicuramente discutere per tanto altro tempo. E pensare che Rocchi qualche giorno fa abbia provato a fare chiarezza su alcuni episodi che hanno provocato più di qualche polemica.