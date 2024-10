Infortunio Meret, buone notizie: si avvicina ancora il rientro, le ultime

Alex Meret sta per tornare. Il portiere del Napoli ha ormai quasi smaltito del tutto l’infortunio: ecco quando tornerà in campo.

L’infortunio di Alex Meret ha lasciato il Napoli senza il suo portiere titolare per diverse partite. Non un dramma, va detto, visto che Elia Caprile si è ben messo in mostra quando chiamato in causa al punto da non far rimpiangere lo stesso Meret. Certo, la stagione è lunga e soprattutto nei big match servirà grande esperienza anche tra i pali.

Antonio Conte attende il ritorno dell’estremo difensore, in modo da potergli nuovamente dare le chiavi della porta e della difesa partenopea. Se è vero che l’infortunio di Meret ha creato qualche preoccupazione in casa azzurra, è al tempo stesso vero che le ultime novità possono far tirare un gran sospiro di sollievo.

Infortunio Meret, è pronto a tornare! Le ultime

Secondo quanto riportato in queste ore dal Corriere dello Sport, Alex Meret sarebbe ormai pronto a tornare. Il portiere del Napoli è rimasto fermo ai box per quattro partite, lasciando cosi ad Elia Caprile la responsabilità di difendere la porta azzurra. Ad oggi, però, sembra davvero arrivato il momento di accogliere nuovamente Meret tra i pali.

Non oggi, per la sfida contro l’Empoli, che vedrà proprio Caprile affrontare la sua ex squadra con la responsabilità della maglia da titolare del Napoli. Nel prossimo match contro il Lecce – si legge – toccherà nuovamente a Meret prendere il posto in porta.