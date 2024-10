Analogie con l’anno dello Scudetto? Buongiorno e Simeone non hanno dubbi: la risposta

Al termine della sfida contro l’Empoli Simeone e Buongiorno sono stati intervistati da DAZN: si è parlato anche di analogie con l’anno dello Scudetto.

Il Napoli di Antonio Conte continua a vincere. Anche oggi, nel lunch match in casa dell’Empoli, i partenopei si sono imposti sugli avversari consolidando il primo posto in classifica. La partita è terminata sul risultato di 0-1 grazie al rigore trasformato al minuto 63′ da Khvicha Kvaratskhelia. Al termine della sfida sono stati intervistati ai microfoni di Dazn Simeone e Buongiorno, a cui è stata fatta anche una domanda sullo Scudetto.

Simeone e Buongiorno a DAZN: la risposta sullo Scudetto

Il difensore italiano Alessandro Buongiorno e l’attaccante argentino Giovanni Simeone hanno parlato al termine della vittoria contro l’Empoli. L’ex Torino ha dichiarato: “Sapevamo sarebbe stata dura ma siamo riusciti a portare a casa questa vittoria. Dobbiamo prepararci al meglio settimana in settimana. Siamo un unico gruppo, una vera famiglia. Anche oggi chi è entrato dalla panchina ha alzato il livello“. Inoltre, non sono mancati gli elogi all’attaccante: “Avere giocatori come Simeone in panchina è fantastico“. Il numero 18 ha poi preso la parola, ritornando sul discorso Scudetto: “Analogia con due anni fa? Quello che uno sente è meglio tenerselo dentro, c’è da fare ancora tanto”.

Simeone ha poi proseguito ricordando che anche chi entra dalla panchina deve avere la giusta fame di vittoria e mentalità. Il concetto è stato poi ribadito dallo stesso attaccante: “Bisogna avere umiltà e capire che stiamo tutti in questo percorso. Quando si entra bisogna dare tutto“.