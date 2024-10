LIVE PRIMAVERA – Napoli-Bari, inizia il match!

Quinta gara del campionato Primavera 2 per i ragazzi di mister Rocco, pronti ad affrontare il Bari ultimo in classifica.

Primo tempo

1′ – La gara ha inizio! È il Bari a muovere il primo pallone. Novità nell’assetto tattico del Napoli, schieratosi con il 4-2-3-1.

Squadre in campo per il riscaldamento di rito. Ultimi minuti di attesa prima del calcio d’inizio, in programma alle ore 15. Dirigerà la gara il sig. Stefano Striamo della sezione di Salerno, coadiuvato dagli assistenti Davide Gigliotti e Luca Marucci.

Napoli – Bari, le formazioni ufficiali

NAPOLI: Sorrentino; Colella, D’Angelo, Gioielli, Gambardella, Esposito, Malasomma, De Chiara, Raggioli, Popovic, Borriello. All. Rocco

BARI: De Lucci; Spadavecchia, Sassarini, Pinto, Polito, Mavraj, Caputi, Palumbo, De Martino, Suriano, Labianca. All. Di Bari

Gentili lettori e lettrici di SpazioNapoli buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Napoli – Bari, quinta gara del campionato Primavera 2 degli azzurrini. I ragazzi di mister Rocco proveranno a dare continuità alle ultime due vittorie rifilate a Pescara e Perugia, approfittando del momento di difficoltà dei pugliesi posizionati in ultima classe.