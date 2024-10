Empoli-Napoli, Conte avvisato: è successo in conferenza

L’Empoli è pronto a tutto pur di fare risultato contro il Napoli, gli annunci in conferenza fanno tremare gli azzurri.

La gara di domani tra Empoli e Napoli potrebbe presentare svariate insidie, i ragazzi di Conte conoscono molto bene il punto di forza dei toscani: la difesa. Il reparto difensivo fino ad ora è stato un toccasana anche per gli ospiti però, per cui la gara si concentrerà molto a centrocampo dove chi avrà la meglio avrà più possibilità di imbucare nell’area avversaria per infilare la palla in porta.

D’Aversa si è definito molto amico di Conte, ovviamente in campo l’amicizia rimarrà solo grosso rispetto visto che ambe le compagini vogliono portare i tre punti a casa. Chiaramente un pareggio farebbe meglio all’Empoli che al Napoli, in conferenza stampa non ha parlato D’Aversa a causa di un piccolo problema influenzale. Ha però ovviamente parlato il suo vice, Salvatore Sullo.

Il vice di D’Aversa in conferenza: “Viti è recuperato, daremo il massimo”

Salvatore Sullo, vice di Roberto D’Aversa, ha parlato in conferenza stampa della situazione infortunati della sua squadra e del Napoli di Antonio Conte. Ha definito gli azzurri la migliore squadra del campionato, accrescendo la difficoltà della gara per i suoi giocatori. Non hanno paura della partita che giocheranno, anzi, hanno più voglia nel farlo sapendo il reale valore dei ragazzi di Conte.

Come sta Viti? ‘Viti ha avuto dei problemini ma è recuperato. Tutti potrebbero iniziare dall’inizio, sta a mister D’Aversa prendere poi le decisioni finali. Ci prendiamo tutto il tempo da qui alla gara di domani. Henderson o Anjorin? Ci sarà bisogno di tutti, le partite durano 90′.

Conte ha definito il suo Empoli una squadra ben organizzata capace di mettere sempre in difficoltà gli avversari. Come si affronta una squadra come il Napoli? “Ringrazio Conte per le parole. L’inizio di stagione fa parte di quello che abbiamo fatto fino a ieri. Noi abbiamo un obiettivo troppo grandi per soffermarci sui punti e sui complimenti. Quando affronti squadre così forti devi dare del tuo meglio. Devi cercare di avvicinarti al massimo, dal momento che fai il tuo massimo il risultato è una conseguenza non deve essere una ossessione”.

Sul Napoli: “E’ la migliore squadra del campionato. Una squadra farcita di grandi giocatori, molto organizzata e che riesce a mettere aggressività. Dovremmo pareggiare l’aspetto della fame e la voglia di voler prevalere nel duello singolo e come squadra”.

Il Napoli è una squadra che sa anche soffrire: “La storia di Conte parla chiaro. E’ un tecnico che ha vinto anche e soprattutto con atteggiamenti di grande determinazione e sofferenza, lui è bravissimo a trasmettere questo temperamento alla squadra e ai suoi giocatori.