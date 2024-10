Doccia fredda Napoli, Manna spiazzato: ha scelto la Premier League

Il calciatore seguito da Giovanni Manna per il Napoli naviga verso scelte più ambiziose, c’è la Premier nei suoi obiettivi.

Il Napoli rimane attento alle occasioni di mercato per migliorare ulteriormente la propria rosa, dopo un mercato faraonico non è detto che il Napoli non operi anche a gennaio per puntellare la formazione di Antonio Conte. In estate Conte aveva richiesto alcune cessioni di dei calciatori che però non sono arrivate, chi è andato via invece lo ha comunque fatto solo in prestito. Questo per sottolineare l’esemplare lavoro di Giovanni Manna negli acquisti.

Manna è al lavoro per convincere un altro difensore: Ben Chilwell. Negli ultimi tempi i partenopei stanno subendo pochissimi goal, l’arrivo di Alessandro Buongiorno ha portato una ventata d’aria fresca nello spogliatoio azzurro, domani ci sarà la sfida contro una delle poche squadre ad aver subito meno reti del club campano. Domani alle ore 12:30 andrà in scena la gara tra Empoli e Napoli, vediamo chi subirà di meno. Nonostante la solidità difensiva,

Beffa Napoli, West Ham in pressing su Chilwell

Gli azzurri hanno già preso calciatori dalla Premier quest’anno, McTominay e Gilmour, spesso i giocatori del campionato inglese fanno le loro fortune in Italia. Proprio per questo gli azzurri starebbero provando a convincere Ben Chilwell a prendere un aereo e atterrare in Italia ma la trattativa nelle ultime ore si è notevolmente complicata a causa dell’interesse di un altro club di Premier. Il West Ham è intenzionato a prendere Ben Chilwell.

Il terzino sinistro dei Blues sta vivendo un pessimo periodo in quel di Londra, con Maresca il Chelsea va molto meglio rispetto alla passata annata ma Chilwell non gioca. L’inglese negli ultimi tempi è finito sul taccuino di Cristiano Giuntoli oltre che su quello di Giovanni Manna. Così come con Skriniar, la squadra di Conte vorrebbe sfruttare il fattore titolarità per convincere il calciatore.

Il West Ham per accaparrarsi le prestazioni sportive del classe 96′ avrebbe offerto al club londinese un prestito di 18 mesi, stando a quanto riportato da footballtransfers. Il calciatore vuole rimanere nella sua patria, in Inghilterra, potrebbe cogliere al volo l’occasione e rimanere anche a Londra. Ora che è cambiato anche il CT della nazionale inglese Chilwell dovrà fare di tutto per essere convocato , per farlo avrà bisogno di minutaggio certo. Probabilmente già a partire dal mese di gennaio.