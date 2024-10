Dal Napoli al City, che promozione per l’ex azzurro Bigon: le ultime

Arriva finalmente il salto di qualità per l’ex Napoli Riccardo Bigon, una promozione totalmente inaspettata.

Arriva una notizia direttamente dall’Inghilterra che farà sorridere i tifosi del Napoli, arriva il giusto premio per l’ex dei partenopei Riccardo Bigon.

La sua ultima esperienza da dirigente sportivo è stata al Bologna, al Napoli è noto per aver scovato talenti di qualità e aver permesso agli azzurri di mostrarsi grandi all’Europa.

Bigon è il nuovo direttore tecnico globale della City Group

Un passo in avanti per Riccardo Bigon, un nuovo ruolo da ricoprire per lui che da dirigente ha guidato Reggina, Napoli, Verona e Bologna. Dopo aver lasciato il Bologna nel 2022 per Sartori ha acquisito un ruolo di maggiore responsabilità. Salto di qualità per lui, nonostante sia un ruolo diverso. Meritatissimo per quanto fatto in carriera in Italia.

Adesso Riccardo Bigon avrà il compito di monitorare il lavoro dei direttori sportivi delle 12 squadre che compongono la galassia di proprietà della Holding dello sceicco Mandour: Manchester City, New York City, Melbourne City, Yokohama F. Marinos, Montevideo City Torque, Girona, Sichuan Jiuniu, Mumbai City, Lommel Sk, Troyes, Palermo e Club Bolivar.

Gioiscono anche i tifosi del Napoli, chi ama non dimentica.