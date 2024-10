Sorpresa in Empoli-Napoli: show del cantante napoletano al Castellani

Dopo Guè a Como, arriva l’ora di un artista napoletano che si esibisce per il match del Napoli: al Castellani di Empoli lo show pre-partita

La Serie A prova a intrattenere il pubblico. Al Maradona sono noti i dj set di diversi artisti che intrattengono migliaia di spettatori in attesa del fischio d’inizio. In occasione di Como-Verona, invece, c’era il famoso Gué, scalatore di classifiche e protagoniste di numerose hit italiane. In vista di Empoli-Napoli, invece, toccherà ad un artista napoletano aprire la sfida.

Infatti, attraverso i social e il sito ufficiale del club toscano, si legge che il cantante Lelio Morra, nato a Napoli nell’86, si esibirà al Castellani prima del match tra Empoli e Napoli. L’artista è noto ai tifosi di casa, poiché il suo singolo “Dedicato a chi” è stato l’inno alla salvezza in Serie A del club toscano.

“Non vedo l’ora – commenta Morra su Instagram – Sarà una domenica speciale, molto azzurra. Dedicata a chi non ha mai smesso di combattere”. Ad anticipare il cantautore, ci saranno anche i dj set di Decibel Bellini e Federico Scavo. Insomma, calcio e musica si mescolano per dare vita ad un vero e proprio show.