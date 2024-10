“Non è infortunato”, l’annuncio spiazza tutti: l’azzurro sarà a disposizione di Conte!

Sono momenti molto concitati in casa Napoli per Conte e non solo a causa degli infortuni. Nelle ultime ore, sarebbero emersi nuovi dettagli su un azzurro.

La sosta per le Nazionali si è conclusa, ma non ha fatto bene al Napoli. Negli ultimi giorni, Antonio Conte ha dovuto assistere all’infortunio di Stanislav Lobotka, il quale resterà fermo ai box per almeno due settimane. Si tratta, quindi, di una perdita importante in chiave campionato, viste le incredibili qualità del mediano.

Oltre a ciò, però, nelle ultimissime ore anche Mathias Olivera avrebbe accusato un problema fisico. Il calciatore è uscito anzitempo dal campo nel match con l’Uruguay, destando più di qualche preoccupazione in casa Napoli. Non a caso, già da diversi giorni, si sta parlando di una possibile chance da titolare per Leonardo Spinazzola. In realtà, però, il giornalista Francesco Modugno ha analizzato la situazione spiegandola nei minimi dettagli.

Modugno: “Olivera sta bene, non è infortunato. Sarà stata stanchezza…”

Francesco Modugno, noto giornalista di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il programma “Giochiamo D’Anticipo” in onda su Televomero ogni giovedì. L’esperto ha analizzato le condizioni di Mathias Olivera, lanciando un messaggio molto chiaro. Di seguito le sue parole.