McTominay cuore d’oro, il regalo all’ex compagno è da brividi: poi l’elogio incredibile allo scozzese!

Scott McTominay protagonista anche fuori dal rettangolo verde. Il calciatore si è reso autore di un regalo da brividi ad un suo ex compagno di squadra.

L’arrivo di Scott McTominay a Napoli ha portato grandissimo entusiasmo. Ancor prima dell’esordio ufficiale, lo scozzese era già entrato nel cuore dei tifosi, viste le enormi qualità che vanta. Una volta sceso in campo, però, la situazione è letteralmente sfuggita di mano. Infatti, dal momento della prima apparizione da titolare, il centrocampista si è reso subito decisivo facendo aumentare ancor più l’amore dei sostenitori nei suoi confronti. Non a caso, ad oggi, l’ex Manchester United ha letteralmente stregato la piazza azzurra, diventando uno dei beniamini alla Corte del Vesuvio.

Naturalmente, lo scozzese ha dimostrato le proprie qualità sul rettangolo verde, ma al tempo stesso anche le risorse umane l’hanno aiutato ad ambientarsi al meglio. Lo scozzese è sempre molto disposto ad aiutare la squadra, mai una parola fuori posto e concentrato solo ed esclusivamente sul lavoro. Non a caso, ciò che piace al popolo azzurro è proprio l’umanità di Scott McTominay. Quest’ultimo, ha voluto dimostrare ancora una volta tutto ciò rendendosi autore di un regalo da brividi ad un suo ex compagno di squadra. Infatti, Bruno Fernandes ha ricevuto la maglia numero 8 dell’azzurro.

Fernandes riceva la maglia di McTominay: “Hai conquistato Napoli”

Scott McTominay protagonista anche fuori dal rettangolo verde. Il centrocampista del Napoli si è reso autore di un bellissimo gesto nei confronti di Bruno Fernandes. Quest’ultimo, ha ricevuto la maglia da gioco del numero otto azzurro. Il portoghese, poi, si è lasciato andare ad un elogio da brividi nei confronti dell’ex compagno di squadra ai tempi del Manchester United. Di seguito le sue parole.

“Il nome che ha conquistato il cuore di Napoli“.

La traduzione di ciò che ha scritto il portoghese tramite il proprio profilo “Instagram” è letteralmente da brividi. Ciò sottolinea che l’amore dimostrato dal popolo azzurro allo scozzese è già arrivato anche oltre l’Italia, in modo più preciso in Inghilterra. L’attuale centrocampista del Napoli ha un passato storico al Manchester United, motivo per il quale vanta un ottimo rapporto con i suoi ex compagni di squadra.

In modo particolare, tramite tale avvenimento è stato possibile verificare il rapporto tra McTominay e il capitano dei Red Evils. Tramite ciò è possibile captare quanto lo scozzese sia stato ben voluto allo United, e al tempo stesso anche adesso alla Corte del Vesuvio.