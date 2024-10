“L’anno scorso mancava”, la critica non troppo velata a Victor Osimhen

Un ex Napoli elogia il nuovo acquisto azzurro, ma lancia una critica non troppo velata a Victor Osimhen

Nella passata stagione non ha funzionato letteralmente nulla. Lo hanno riconosciuto in tanti, sia calciatori che dirigenza. Tant’è che Aurelio De Laurentiis ha avviato una rivoluzione totale, a partire dall’allenatore, affidando la panchina e la guida della squadra ad Antonio Conte. Una garanzia.

Il mister ha chiesto nomi specifici per migliorare la rosa. E ha tagliato molto, chiedendo ai dirigenti di trasferire alcuni tesserati che non avrebbero avuto spazio o che non rientravano nei suoi piani. Su tutti ha potuto dire la sua, tranne che su Victor Osimhen, poiché gli accordi tra società e attaccante erano stati presi già molto tempo prima dell’arrivo del tecnico.

Il nigeriano aveva chiesto esplicitamente di essere ceduto, ma solo dopo la chiusura della finestra di mercato estiva è riuscito a trovare un accordo per andare via in prestito al Galatasaray. La sua stagione non è stata delle migliori, ma neanche delle peggiori. Di certo, però, non si può dire che abbia trascinato fuori dal baratro gli azzurri. E forse, nell’anno horror del Napoli, è mancata una caratteristica che proprio Osimhen avrebbe potuto mettere a disposizione della squadra e che ora l’ha portata nello spogliatoio il nuovo acquisto di Antonio Conte.

El Kaddouri: “Lukaku predestinato. L’anno scorso è mancato il suo carattere”

Nel corso di un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex calciatore azzurro Omar El Kaddouri è intervenuto in trasmissione e ha parlato anche di Romelu Lukaku: “Con lui ho giocato nelle giovanili dell’Anderlecht – spiega il centrocampista – Anche se era più piccolo di tre anni rispetto a me, grazie al suo fisico veniva a giocare ogni tanto con noi della Primavera e già si intravedevano le qualità della punta moderna. E’ un predestinato”.

Il belga di nazionalità marocchina ha poi specificato un aspetto che Lukaku ha portato a questo Napoli: “Ha personalità, esperienza ed ha segnato ovunque è andato. A questa squadra può fare solo bene. Gli azzurri avevano bisogno di un calciatore con il suo carattere, un aspetto che l’anno scorso è venuto a mancare probabilmente”. Che Romelu abbia sopperito ad una mancanza di carattere che avrebbe dovuto avere Victor nell’anno post Scudetto? Forse proprio a questo si riferiva l’ex Napoli. E intanto, i tifosi azzurri hanno ormai dimenticato del loro beniamino del terzo storico tricolore. Osimhen è in Turchia, ma Lukaku ha conquistato già tutti gli scettici della città.