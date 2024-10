La risposta sempre pronta di Antonio Conte sullo Scudetto al Napoli

Antonio Conte ha una risposta sempre pronta a chi gli chiede di vincere lo Scudetto a Napoli: ecco che cosa dice il tecnico azzurro

Da quando è sbarcato al Napoli, Antonio Conte sta chiaramente subendo le pressioni da colleghi e media: tutti provano a stuzzicarlo sullo Scudetto. Il club azzurro arriva da un’annata completamente storta. Il decimo posto ha portato De Laurentiis a rivedere i piani e a rivoluzionare rosa e staff tecnico.

L’allenatore pugliese è stato chiamato dalla dirigenza azzurra soprattutto per un motivo: riportare il Napoli ad essere competitivo in Serie A. Conte, però, vuole che questa competitività duri nel tempo. Il suo obiettivo è quello di porre le basi giuste per fare in modo che la squadra partenopea possa sempre lottare per il titolo, come Inter, Milan e Juventus. E in conferenza stampa fa sapere che anche in città gli viene chiesto dello Scudetto. Infatti, a causa dei buoni risultati iniziali, la piazza sta ritornando a sognare il tricolore vinto appena un anno fa.

“A me piace vivere la città – spiega Antonio Conte in conferenza a due giorni da Empoli-Napoli – quando mi scoprono dietro gli occhiali e mi chiedono dello Scudetto io dico sempre “Pazienza”. Le vittorie si costruiscono, non si inventano”. La risposta saggia del mister, porta ad una sana riflessione. Questo club ha sicuramente una grande opportunità quest’anno, vista l’assenza delle coppe e considerato il valore della rosa, ma la vittoria dello Scudetto non dev’essere un’ossessione. Questa stagione servirà a Conte specialmente come preparazione per il futuro, sperando che i trofei possano arrivare presto.