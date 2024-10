“È estremamente scontento”, l’ex Napoli valuta un nuovo addio: l’ipotesi è clamorosa!

Nelle ultime ore, è emerso un rumors di mercato che parla di un calciatore scontento della sua situazione attuale. Di seguito le ultimissime sulla vicenda.

Il Napoli negli ultimi mesi ha completamente rivoluzionato la propria rosa. Ancor prima dell’arrivo di Antonio Conte, la società ha deciso di stravolgere i piani. Non a caso, ci sono state diverse cessioni che hanno modificato le gerarchie alla Corte del Vesuvio. Tra queste, è presente anche il nome di Eljif Elmas che ha lasciato la Campania nel gennaio del 2024 per approdare in Germania, più precisamente a Lipsia.

L’investimento messo a segno dei tedeschi fu molto importante, in quanto il Napoli dalla cessione ricavò ben 24 milioni di euro. Quindi, nonostante le richieste molto alte di De Laurentiis, la dirigenza decise di investire ugualmente sul macedone. Quest’ultimo non si è mai completamente ambientato, motivo per il quale nelle ultime ore si starebbe aprendo uno scenario del tutto inedito.

Elmas pronto a lasciare il Lipsia: l’ex Napoli è scontento!

L’avventura di Eljif Elmas al Lipsia potrebbe concludersi prima del previsto. Nonostante l’investimento messo a segno nel gennaio 2024, il calciatore non è al centro del progetto dei tedeschi. Come riportato da “Sky Sport De” lo spazio a disposizione del giocatore è notevolmente basso, con zero minuti collezionati in campionato e solo sette in Champions League. Tutto ciò avrebbe reso l’ex Napoli molto infelice, e quindi ancor più in bilico.

Ad oggi, la situazione è molto complessa ma naturalmente bisognerà trovare prima un acquirente che assicuri una cifra importante al Lipsia. Intanto, fino a gennaio il calciatore è “costretto” a restare a Lipsia, o meglio in panchina visti i pochissimi minuti collezionati negli ultimi mesi.