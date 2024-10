Recupero Meret, quanto manca? Arriva la decisione del club in queste ore

Il rientro di Alex Meret si avvicina, ma sembra non essere ancora arrivato il momento: spunta la decisione del Napoli proprio in questo ore.

Il Napoli aspetta il ritorno di Alex Meret. Il portiere azzurro si è dovuto fermare per una distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Tempi di recupero non cosi brevi, e cosi Antonio Conte ha deciso di affidarsi ad Elia Caprile che è riuscito a rispettare le attese, dando all’allenatore una dose importante di fiducia tra i pali.

Eppure, il titolare resta proprio Meret ed il suo rientro è atteso. Ma quando tornerà effettivamente in campo? Le prossime partite saranno molto importanti per gli azzurri, visto che si spera di poter portare a casa un numero di punti considerevole in vista del tour de force che ci sarà in pieno autunno.

Napoli, slitta il rientro di Meret: la decisione del club

Molti sostenevano che Meret potesse rientrare già dopo la sosta, in occasione del match contro l’Empoli. Eppure, in casa Napoli si è deciso di non forzare la mano proprio per non rischiare di andare incontro ad ulteriori problemi: secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno la decisione è chiara, aspettare ancora un po’.

Contro la squadra toscana, dunque, toccherà ancora ad Elia Caprile difendere i pali azzurri, mentre il rientro di Meret è in programma per il match che si giocherà contro il Lecce. Una decisione dettata anche dalla piena fiducia che lo stesso Conte nutre nei confronti dello stesso Caprile, portiere valido al quale gli azzurri possono ancora affidarsi per permettere a Meret di rientrare con tutta calma e senza rischi.