Empoli-Napoli, arriva l’appello in diretta: la richiesta riguarda i tifosi

Spunta un particolare appello a tutti i tifosi del Napoli che domenica saranno al Castellani per la sfida contro l’Empoli: c’è una richiesta nei confronti dei supporters azzurri.

Al rientro dalla seconda sosta per le Nazionali, il Napoli domenica dovrà affrontare l’Empoli in una sfida che è storicamente complicata per il club azzurro. L’obiettivo è quello di proseguire sull’ottimo periodo che ha portato la squadra allenata da Antonio Conte al primo posto in solitaria in classifica e contro i toscani c’è la possibilità di mandare un ulteriore segnale alle altre pretendenti.

Una delle armi a proprio favore su cui la squadra partenopea potrà contare per la sfida contro gli azzurri è il supporto da parte di tutti i tifosi: il settore ospiti è andato in esaurimento e nelle scorse ore è stato aperto anche un ulteriore spicchio del Castellani, a dimostrazione dell’enorme richiesta da parte dei supporters di fede azzurra. Nelle ultime ore, ne ha parlato il sindaco della città di Empoli, Alessio Mantellassi, che ha lanciato anche un appello a tutti i tifosi del Napoli che accorreranno in Toscana per fare in modo che non si verifichino episodi che possano creare problemi dal punto di vista dell’ordine pubblico.

Ultimissime notizie SSC Napoli, da Empoli appello a tutti i tifosi: di cosa si tratta

In vista della sfida tra Empoli e Napoli, arrivano le dichiarazioni da parte del sindaco della città toscana, Alessio Mantellassi, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Di seguito, quanto dichiarato dal primo cittadino nel corso della trasmissione Radio Goal:

“Complessivamente dovremmo andare verso i 14mila spettatori domenica, tra ospiti e quelli di casa. Sarà, credo e spero, una bella giornata di festa. Sono sicuro che tutti ci comporteremo nella maniera corretta affinché sia una gran bella domenica di calcio. Per ogni partita vengono messe in campo tutte le misure e quando arrivano le grandi ci sono delle misure intensificate che vedono a lavoro sia la nostra Polizia Municipale, ma anche le altre forze dell’ordine. Ho un appello da fare ai tifosi: viviamo il momento per quello che è, cioè una bella festa. Il legame con il Napoli è anche solido, quando ha vinto lo scudetto anche da noi ci son stati un po’ di festeggiamenti”.

Alessio Mantellassi ha colto l’occasione per rivolgersi a tutti i tifosi del Napoli, che non faranno mancare il loro supporto alla squadra di Antonio Conte, a caccia di ulteriori conferme in seguito a un inizio di stagione incoraggiante.