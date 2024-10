Verso Empoli-Napoli, Conte va oltre l’emergenza: un azzurro partirà titolare al Castellani!

Il Napoli si prepara alla prossima sfida contro l’Empoli. Intanto, Antonio Conte sarebbe alle prese con la possibile formazione.

La sosta per le Nazionali è ormai terminata, e i giocatori faranno a breve rientro nei rispettivi club. La Serie A è quindi pronta a tornare con i match che saranno validi per l’ottava giornata. L’impegno del Napoli sarà a Empoli domenica alle ore 12.30 allo stadio Castellani. Il match sarà tutt’altro che semplice, ancor più a causa dell’ottimo momento dei toscani capitanati da D’aversa. Quest’ultimo, ha trasmesso subito i concetti alla squadra e spera di continuare a lavorare in questa direzione. Infatti, contro gli azzurri sarà un banco di prova molto importante.

D’altra parte, il Napoli vuole mantenere la testa della classifica vista i due punti di vantaggio sull’Inter. Infatti, la sfida contro l’Empoli sarà solo una delle ultime due sfide “abbordabili” prima del tour de force contro le big. Non a caso, Antonio Conte conosce l’importanza della sfida e non intende sottovalutarla. Quindi, il tecnico starebbe già pensando alla formazione titolare ancor più dopo gli infortuni di Lobotka e Olivera in Nazionale.

Empoli-Napoli, Conte punterà su Spinazzola: le ultime

Il Napoli si appresta a sfidare l’Empoli in trasferta nella prossima giornata di Serie A. La trasferta in Toscana sarà tutt’altro che semplice per i ragazzi di Conte, i quali vorranno proseguire la corsa verso lo Scudetto. Al Castellani, però, non troveranno un tappeto rosso ma bensì avversari vogliosi di fare bene. Intanto, il tecnico azzurro è costretto anche a fare i conti con gli infortuni di Lobotka e Olivera. In modo particolare, come riportato da “Sky” la fascia sinistra con ogni probabilità sarà occupata da Leonardo Spinazzola che prenderà il posto dell’uruguaiano.

Il terzino sinistro ha accusato un problema fisico che l’ha costretto a lasciare il campo anzitempo. Il tutto ha destato più di qualche preoccupazione in casa Napoli. Oltre a ciò, anche Lobotka ha rimediato un problema muscolare che potrebbe fargli saltare la trasferta di Empoli. Al posto dello slovacco dovrebbe esserci Gilmour, il quale scenderà in campo dal primo minuto e giostrerà la mediana.

Nonostante le problematiche, Antonio Conte dispone di una rosa molto ampia, motivo per il quale c’è possibilità di rimediare. Infatti, il tecnico non vuole commettere errori nella scelta di uomini, anche se ad oggi tutti i componenti possono aiutare la squadra ad ottenere i tre punti. Le prossime ore saranno cruciali per capire la volontà dell’allenatore.