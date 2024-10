Paura a Napoli, noto comico rischia di cadere dal balcone della sua abitazione: salvato dalla polizia

Momenti di grande paura a Napoli per il noto comico, che nelle scorse ore è stato tratto in salvo dalla polizia. Arriva anche il messaggio social da parte del diretto interessato.

Soltanto un grande spavento, ma per fortuna nulla di grave: sono state ore particolarmente preoccupanti per il comico Alessandro Bolide, noto al pubblico napoletano per la sua partecipazione alla fortunata trasmissione Made in Sud. L’uomo è stato tratto in salvo dalle forze dell’ordine, intervenuta sul posto nelle primissime luci dell’alba per salvare il comico.

Nel dettaglio, Bolide è stato trovato sul parapetto del balcone della propria abitazione, sita nella zona nord della città di Napoli (precisamente a Poggioreale). Al momento, non si ha un quadro preciso e limpido sul motivo di tale gesto, che ha sconvolto tutti gli appassionati che hanno avuto modo di conoscerlo nei suoi trascorsi a Made in Sud e non solo. Lo stesso Alessandro Bolide, poi, ha rassicurato tutti sui social, scrivendo un post nel quale ringrazia tutti coloro che in queste ore hanno fatto recapitare un messaggio di vicinanza.

Grande spavento per Alessandro Bolide: il messaggio sui social del noto comico

Sono state ore terribilmente complicate per Alessandro Bolide, noto comico che nelle scorse ore è stato salvato dall’intervento tempestivo della polizia, con le volanti che hanno raggiunto la sua abitazione a Poggioreale, dove il classe 1974 era pericolosamente sul parapetto del balcone.

Lo stesso Bolide è poi intervenuto sui social per ringraziare tutti i suoi fan e non solo che in queste ore non hanno fatto mancare il loro supporto. Di seguito, il messaggio scritto dal noto comico sul suo profilo ufficiale Instagram:

“Ringrazio tutti per l’affetto, passerà anche questo momento, grazie al bene che mi state dimostrando con tutti i vostri messaggi! Siete gente magnifica!!”.

Il grande pubblico si è affezionato ad Alessandro Bolide grazie, soprattutto, alle sue comparse nella trasmissione televisiva Made in Sud. Ma non solo: perché il comico napoletano ha fatto parte nel corso della sua carriera anche della famosa fiction di Rai 3 “Un Posto al Sole”. Immediata la reazione da parte di tutti coloro che in questi anni hanno imparato ad apprezzare il noto comico. Per fortuna, però, soltanto un grosso spavento, con il peggio che è stato sventato soltanto dal tempestivo e decisivo intervento da parte delle forze dell’ordine, nelle prime ore dell’alba.