Osimhen torna sull’addio al Napoli: “Approdare al Galatasaray è stato un privilegio. Stavo per andare…”

Victor Osimhen torna a parlare del suo addio al Napoli. Di seguito le parole dell’attaccante nigeriano.

Le strade di Victor Osimhen e del Napoli si sono separate negli ultimi mesi. Dopo la vittoria dello Scudetto da assoluto protagonista, l’attaccante nigeriano non ha saputo reagire alle difficoltà dell’ultima annata. Tutto ciò ha condizionato la società e in prima persona il calciatore stesso che ha espresso il proprio desiderio di approdare altrove.

Dopo tanti rumors che l’hanno accostato alla Premier e alla Ligue 1, il calciatore non ha ricevuto offerte allettanti. Infatti, solo nelle ultimissime ore di mercato, il Napoli è riuscito a cederlo in prestito al Galatasaray. Oggi, l’ex azzurro è tornato a parlare della sua scelta di approdare in Turchia.

Victor Osimhen, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano “Fanatik” analizzando nuovamente il proprio approdo in Turchia e tanto altro. Di seguito le sue parole.

“Per me approdare qui è davvero un privilegio. Drogba è un eroe per me e anche lui ha giocato qui. Ringrazio anche i tifosi che mi hanno accolto alla grande. Sono in un grandissimo club e sono pronto a dare davvero tutto”.

Sul mercato: “Stavo per andarmene, sarei approdato in altri posti. Poi ho parlato con Okan Buruk che mi ha colpito come allenatore, padre ed essere umano. Quando sono arrivato qui ho capito che si trattasse di un club serio e siamo tutti molto felici”.

Sui gol: “Il mio obiettivo è sempre quello di aiutare la squadra con gol e assist. Al tempo stesso, però, il gruppo resta la mia priorità. Qui ci sono grandissimi attaccanti”.