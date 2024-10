Lukaku senza filtri, sfogo imperdibile dal Belgio di Big Rom: avete sentito?

Il centravanti del Napoli Romelu Lukaku è protagonista di un’intervista senza filtri: il messaggio alla selezione belga è da non perdere.

Prosegue la preparazione in casa Napoli in vista dell’ottava giornata di campionato. Gli azzurri, a partire dalla giornata di domani, ritorneranno completamente a disposizione di Antonio Conte per preparare la trasferta di Empoli. Ad aumentare le insidie della gara del Castellani è il recente rientro dei giocatori impegnati con le proprie nazionali di appartenenza, costretti a un vero e proprio tour de force. D’altra parte l’allenatore salentino ha avuto la fortuna di poter contare su Romelu Lukaku, intenzionato a sacrificare gli impegni con il Belgio per raggiungere la migliore condizione fisica. Per ‘Big Rom‘ si tratta del secondo rifiuto consecutivo, con il ct Domenico Tedesco che conta di recuperarlo per la prossima sosta. Proprio sul rapporto con la selezione belga si è espresso il centravanti azzurro.

Napoli, Lukaku sul Belgio: “Spero di riscoprire la passione per la Nazionale”

Romelu Lukaku è tra i protagonisti indiscussi dell’inizio di stagione partenopeo. L’attaccante ha offerto il proprio contributo in molteplici occasioni, aiutando la squadra in maniera decisiva. Il numero 11 napoletano si è preso la scena anche fuori dal campo, con un’intervista dedicata alla relazione con la selezione belga. Di seguito quanto evidenziato ai microfoni di Friends of Sport:

“Spero di riscoprire la passione di giocare per la Nazionale, che il fuoco mi bruci nuovamente per i Red Devils. Il prossimo obiettivo è il Mondiale, ma sembra ancora lontanissimo. Voglio tornare con buone sensazioni e assumere un ruolo di leadership, ma non posso essere felice se non vinciamo.

“Dopo il mondiale in Qatar non avevo energie, ho pianto per settimane e anche in vacanza. Avevo bisogno di stare da solo, è stata la prima volta che il calcio mi ha segnato. Quando è arrivato il ct (Tedesco, ndr) volevo fermarmi, ma mi ha detto che aveva bisogno di me. Così ho parlato con la mia famiglia e ho deciso di andare. Dopo le prime partite avevo ancora dei dubbi”.

Questo quanto espresso, tra le altre cose, da Lukaku. Sorprendenti i retroscena sui momenti di debolezza che hanno fatto seguito alla disfatta in Qatar, tra cui il quasi addio alla selezione belga. Cadute dalle quali il pupillo di Conte proverà a rialzarsi con la maglia del Napoli, provando a terminare la prima stagione partenopea nel migliore dei modi e magari con un nuovo trofeo in bacheca.