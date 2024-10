“Diventerà l’erede di Lukaku”, Conte ha scelto il suo obiettivo: Manna ha già avviato i contatti!

Il Napoli continua a lavorare sul mercato in entrata. Nelle ultime ore, Antonio Conte avrebbe individuato un nuovo obiettivo.

La stagione del Napoli è partita alla grande, ancor più visti gli ultimissimi successi che hanno permesso agli azzurri di guadagnare la vetta della classifica. Al momento, gli azzurri sono a due punti di vantaggio sull’Inter e tre sulla Juventus, lanciando così un chiaro segnale al campionato. L’obiettivo del Napoli può e dev’essere lo Scudetto, ancor più vista la qualità portata in Campania dalla società attraverso un mercato internazionale. I giocatori si son subito ambientati in città, ma il merito è anche di Antonio Conte che ha trasmesso loro una mentalità del tutto inedita e sopratutto vincente.

Il cammino del Napoli è ancora lungo, ma la squadra ha ampi margini di miglioramento. Infatti, Antonio Conte non è assolutamente un allenatore che si accontenta, motivo per il quale proverà a tirare fuori ancora altro dai suoi ragazzi. Ad oggi, ad entusiasmare più di tutti è stato senza dubbio l’attacco. Il reparto offensivo vanta nomi importantissimi, su tutti Romelu Lukaku. Quest’ultimo, ha già dato il proprio contributo alla squadra nonostante le prestazioni non sempre siano state impeccabili. Intanto, però, l’allenatore starebbe lavorando assieme alla società anche sul futuro. Non a caso, l’ex Juventus avrebbe messo nel mirino un giovane profilo in vista della prossima stagione.

Conte stravede per Bonny: sarà l’erede di Lukaku a Napoli!

In questa inizio di stagione, tra le squadre che hanno stupito tutti c’è anche il Parma di Fabio Pecchia. L’allenatore vanta una rosa importante, motivo per il quale ha messo in mostra diversi giovani promettenti. Tra questi è presente Ange-Yoan Bonny, classe 2003 che ha già rubato la scena in Italia. Come riportato da “Calciomercato.com” l’attaccante vanta ottime qualità sia fisiche che tecniche, motivo per il quale sarebbe finito nel mirino delle big. In modo particolare, il Napoli avrebbe già avviato i contatti con gli emiliani su richiesta di Antonio Conte.

L’attaccante francese ha già siglato 2 gol e 1 assist in sole sette giornate, numeri molto importanti vista l’età. Oltre alle statistiche, però, ha colpito il modo di toccare la palla in diverse zone del campo. Naturalmente, prima di intavolare una trattativa sarà necessario trovare l’accordo con il Parma. La valutazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro, ma è destinata ad aumentare ancora. Intanto, il Napoli segue il giovane attaccante ed avrebbe già avviato i contatti per bloccarlo in vista della prossima stagione. Infatti, Bonny è destinato a diventare l’erede di Lukaku alla Corte del Vesuvio.