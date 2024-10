Napoli, ecco cosa manca per il rinnovo di Kvaratskhelia: le cifre

La questione relativa al rinnovo di Kvaratskhelia continua a tenere banco: ecco cosa manca e quanto offre il Napoli al calciatore georgiano.

Il contratto in scadenza nel 2027 rassicura il Napoli, ma il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia rappresenta una questione da risolvere al più presto. L’attaccante georgiano percepisce attualmente 1.8 milioni di euro a stagione, cifra non consona a quanto mostrato sul terreno di gioco fin dai suoi primi passi con la maglia azzurra addosso. L’esperto di calciomercato Nicolò Schira ha fatto il punto sulla trattativa tra il club partenopeo ed il calciatore, sottolineando come ci sia ancora distanza tra le parti.

Napoli, Schira fa chiarezza sul rinnovo di Kvara: “Il giocatore chiede non meno di 7 milioni”

Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha parlato della situazione relativa al rinnovo di contratto di Khvicha Kvaratskhelia nel corso di Marte Sport Live in onda su Radio Marte. Continua ad esserci distanza tra la richiesta del calciatore e l’offerta del Napoli, ma per Schira l’accordo verrà trovato:

Se ne parla e si lavora in tal senso da mesi, a fine ottobre ci sarà un altro incontro tra le parti. Il giocatore chiede non meno di 7 milioni, il Napoli si è spinto ad offrire 5.5. Credo si arriverà ad un’intesa: il georgiano merita un adeguamento di stipendio.

Una richiesta economica che rispecchia quanto fatto vedere in campo dal primo giorno dal suo arrivo a Napoli e che la società azzurra dovrà provare ad accontentare per non farsi scappare uno dei più grandi talenti del calcio europeo.