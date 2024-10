Lukaku, mai un avvio così positivo come col Napoli: i numeri super

Romelu Lukaku non aveva mai avuto un esordio così positivo come col Napoli in tutta la carriera: i numeri straordinari del Belga

Non è ancora in forma, eppure sta spostando gli equilibri come mai aveva fatto in carriera alla prima stagione con una nuova squadra dopo 6 partite giocate. Romelu Lukaku si sta prendendo il Napoli e il connubio vincente con Antonio Conte lo sta senz’altro aiutando. Il tecnico azzurro lo ha revitalizzato mentalmente, dopo una serie di esperienze non felicissime. Quella dello scorso anno alla Roma non è stata del tutto negativa, ma l’atteggiamento del belga, fin qui, sembra quello di un giocatore che ha completamente switchato mentalità.

La squadra ne risente in positivo del suo peso nelle partite. Da quando ha debuttato in maglia azzurra, il Napoli non ha mai perso. Solo vittorie e un pareggio in casa della Juventus, l’unica gara in cui Lukaku è apparso particolarmente sotto tono e ingabbiato da un super Bremer. La prova del nove reale dovrà arrivare nel prossimo mese, dove i partenopei sono chiamati ad un calendario folle.

Lukaku, partenza da sogno: mai così bene con un nuovo club

Intanto Lukaku sta cercando di recuperare la forma migliore, proprio in vista degli scontri diretti. Conte è consapevole che Big Rom può fare ancora di più e l’attaccante ha rinunciato alla convocazione con il Belgio per rimanere con il proprio allenatore a Castel Volturno e accelerare i tempi per tornare ad essere ancora più devastante e inarrestabile.

Più di quanto fatto già fino ad ora, nonostante una partenza da record personale per il centravanti. Lukaku, infatti, non è mai stato così determinante in termini di gol + assist nelle prime 6 partite giocate nella stagione d’esordio con una nuova squadra. Lo dimostrano i fatti e, soprattutto i numeri. Nel Napoli, ha realizzato 3 gol e messo a referto 5 assist, per un totale di 8 bonus complessivi.

Nella sua prima esperienza all’Anderlecht si era fermato a 1+1, da quel momento non ha mai servito più un assist nelle prime 6 gare con un nuovo club. Al Chelsea fece addirittura 0, mentre con il West Bromwich segnò 2 gol. Aprì la sua esperienza all’Everton con 5 gol in 6 partite, che divennero 6 gol in 6 con il Manchester United (mai così bene in termini puramente realizzativi).

Con l’Inter 3 reti, mentre con la Roma 4. Dati che evidenziano come in questa esperienza partenopea, fin qui, Lukaku sia anche cambiato come giocatore. Molto più al servizio della squadra, che puro e semplice finalizzatore. E’ già pienamente entrato in sintonia con i compagni, che stanno approfittando di tutte le occasioni create dal belga. Il Napoli si augura di averlo sempre di più al top per tutto il resto della stagione.