Il Napoli punta al colpo in Premier League, dall’Inghilterra sicuri: “Conte lo vuole a gennaio”

Il Napoli avrebbe messo gli occhi su un giocatore di Premier League, dall’Inghilterra sono sicuri che Conte lo vorrebbe già per gennaio

Dopo McTominay, Gilmour e Lukaku, il Napoli potrebbe guardare ancora verso la Premier League per rinforzarsi in vista del calciomercato di gennaio. Gli azzurri vorranno mantenere la testa della classifica il più a lungo possibile, ma per riuscirci il percorso è ancora lungo e tortuoso. Sono ancora numerosi gli ostacoli davanti agli azzurri, che già domenica prossima dovranno provare a fare risultato in casa dell’Empoli.

Bisognerà provare a vincerle tutte e a sapersi rialzare quando le partite non andranno nel verso giusto. La squadra segue i diktat di Antonio Conte e sta crescendo a sua immagine e somiglianza. Pochi gol subiti ed una serie di innesti che hanno subito lasciato il segno in zona offensiva, con un adattamento agli schemi di gioco e al calcio italiano impressionante.

Conte punta a Chilwell? Il rumor dall’Inghilterra sul Napoli

Per riuscire a mantenere i ritmi alti e a restare competitivi fino al termine della stagione, servirà una rosa profonda e all’altezza. Fin qui Conte ha sfruttato quasi tutti i giocatori a disposizione, trovando anche un 11 iniziale ideale. Questo non significa, però, che bisognerà rinunciare a dei potenziali innesti a gennaio, quando le energie saranno fisiologicamente calate e bisognerà dare tutto fino all’estate.

Da qui l’ipotesi nata in queste ore dal Sun in Inghilterra, secondo la quale il Napoli avrebbe messo gli occhi su Ben Chilwell. Vincitore della Premier League con il Leicester, nella storica vittoria di circa 10 anni fa, il terzino sinistro si è trasferito nel 2020 al Chelsea, con il quale ha vinto una Champions League e una Supercoppa Europea.

La sua avventura con i Blues si è iniziata a complicare nella stagione 2022-23 con una serie di infortuni che gli hanno fatto perdere lentamente il posto da titolare in squadra, fino alla scorsa disgraziata stagione, dove per un infortunio alla coscia ed uno al ginocchio, è sceso in campo per poco più di 1000 minuti in tutto l’anno. Da lì la decisione di metterlo fuori rosa, con la conferma durante questo inizio di stagione.

Solo 45 minuti giocati in EFL Cup contro il Barrow, poi tribune dopo tribune, che porteranno il terzino inglese a lasciare Londra. Da lì, secondo il Sun, l’inserimento di Conte e del Napoli. Chilwell potrebbe arrivare in prestito, con l’opzione di riscatto a fine anno. Gli azzurri, però, dovranno rispondere alla concorrenza di Fulham, Crystal Palace e Ispwich.

In estate il 27enne non ha trovato alcuna destinazione, da qui la possibilità che a gennaio, alla prima offerta utile, voglia lasciare il Chelsea. Il Napoli, che a sinistra si ritrova con Olivera e Spinazzola, potrebbe valutare l’opzione perché Conte potrebbe non essere stato convinto pienamente soprattutto dall’ex Roma per via delle sue condizioni fisiche. Certo è che neanche Chilwell fornisce grandi garanzie al momento, ma le parti potrebbero iniziare a parlarne nelle prossime settimane per capire meglio ogni aspetto.