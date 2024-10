Infortunio Lobotka, c’è una prima diagnosi: gli ultimi aggiornamenti

Il Napoli giocherà domenica contro l’Empoli, ma prima bisogna segnalare degli importanti aggiornamenti sulle condizioni di Lobotka.

Con la vittoria per 4-1 dell’Italia di Luciano Spalletti di ieri sera contro Israele, di fatto, la luce dei riflettori dei media è tornata sul campionato italiano. Anche perché il prossimo turno di Serie A presenta gare molto importanti, ovvero Juve-Lazio e Roma-Inter.

Il Napoli di Antonio Conte capolista, invece, avrà di fronte a sé una gara molto difficile. I partenopei, infatti, giocheranno domenica prossima allo Stadio Castellani contro l’Empoli di Roberto D’Aversa. Tuttavia, molto probabilmente, Antonio Conte per questa gara dovrà fare a meno di uno dei perni della sua squadra, ovvero Stanislav Lobotka.

Napoli, problema al tendine del ginocchio per Stanislav Lobotka: ecco gli ultimi aggiornamenti

Il centrocampista, infatti, ha avuto un problema muscolare nel corso della gara di ieri tra la Slovacchia e l’Azerbaigian, facendo preoccupare tutta la piazza partenopea. Proprio in queste ultime ore, di fatto, sono arrivate delle importanti notizie su Lobotka. Come riportato da ‘STVR’, di fatto, il calciatore del Napoli si è infortunato al tendine del ginocchio. Quest’ultimo, secondo una primissima diagnosi, non dovrebbe essersi strappato.

Nelle prossime ore , dunque, si saprà sicuramente qualcosa sulle condizioni di Stanislav Lobotka. Lo slovacco, infatti, svolgerà gli esami di rito per conoscere realmente l’entità del suo infortunio.