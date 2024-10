Infortunio Lobotka, le ultime sulle condizioni: Conte ha già pronto l’eventuale sostituto

Infortunio Lobotka, le ultime novità sulle sue condizioni: Antonio Conte ha già pronto il possibile sostituti per Empoli-Napoli

Sono arrivate pessime notizie dalla gara della Slovacchia vinta ieri per 3-1 contro l’Azerbaigian. Al minuti 83, sul momentaneo risultato di 2-1, Stanislav Lobotka ha chiesto il cambio a Francesco Calzona, che lo ha prontamente sostituito con Hrosovsky. Le prime notizie hanno indicato un risentimento ai flessori, che potrebbe causare il suo forfait per la trasferta ostica ad Empoli.

Dopo la partita, il centrocampista slovacco, però, è apparso sorridente sui social negli spogliatoi, nella foto pubblicata da Haraslin (ricondivisa dallo stesso Stanislav). Un segnale che i tifosi possa essere incoraggiante in merito alle sue condizioni. Nessuna fasciatura e la speranza che il problema muscolare non sia così grave, tanto da doverlo lasciare fuori domenica prossima.

Infortunio Lobotka: cosa filtra e chi potrebbe sostituirlo

Lobotka è atteso a Napoli in giornata e a Castel Volturno effettuerà gli esami strumentali per verificare le sue condizioni. Solo in quel momento si potrà capire l’entità dell’infortunio ai flessori, che tiene in allarme anche Antonio Conte. Il tecnico leccese non ha mai rinunciato al suo regista, tanto da schierarlo persino in Coppa Italia contro il Palermo dove arrivò un turnover massiccio.

Affrontare l’Empoli, così in forma, senza il proprio perno tattico sarà un ostacolo ancora più ostico da superare. Già di per sé la trasferta al Castellani rappresenta una maledizione per il Napoli, giocarla privandosi di uno dei migliori in campo nella gara contro il Como rischia di compromettere e non poco il match. Ma Antonio Conte saprà ricorrere ai ripari, sta lavorando sodo anche per questo e gli infortuni sono da mettere in conto in una stagione.

Ecco perché il mercato del Napoli è stato cruciale quest’estate. Avere una rosa ampia è fondamentale per riuscire a mantenere una posizione di classifica ottima fino alla fine dell’annata in corso. Da qui le prime ipotesi per sostituire Lobotka. La più accreditata, ovviamente, è quella che porta a Billy Gilmour, che sarà impegnato questa sera con la sua Scozia, contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

Pochi giorni per recuperare anche per il neo acquisto azzurro, che potrebbe avere una grande chance di brillare nell’eventualità in cui sostituirà lo slovacco domenica contro l’Empoli. In giornata sono comunque attesi gli esiti degli esami e potremo capire di più sulle condizioni di Lobotka e la sua presenza o meno nel lunch match valido per l’ottava giornata di Serie A.